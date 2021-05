Challenge Cup : Montpellier arrache la victoire en finale contre Leicester et sauve sa saison

Cinq ans après avoir disputé (et remporté) sa première finale en Challenge Cup, Montpellier a de nouveau remporté ce titre, vendredi 21 mai, à Twickenham, aux dépens des Anglais de Leicester (18-17).

Dans une saison tumultueuse et peu reluisante en Top 14, les hommes de Philippe Saint-André ont décroché le deuxième titre de leur histoire, au terme d'un match plein de suspense, où les deux équipes ne se sont jamais lâchées. Très souvent pénalisée dans le premier acte de cette finale, l'équipe héraultaise a su trouver des ressources pour renverser les Anglais, qui avaient repris les commandes en profitant d'une supériorité numérique née d'un carton jaune infligé à Guilhem Guirado juste après le début de la 2e période. En fin de match, la défense de Montpellier a retrouvé quelques vertus pour ne plus craquer et conserver dans sa besace cette deuxième coupe d'Europe.

Grâce à ce succès, le MHR gagne sa place pour la prochaine Champions Cup.