Corruption dans le rugby : "C'est un séisme pour le rugby français", réagit le président de la Ligue d'Ile-de-France de rugby et opposant à Bernard Laporte

Florian Grill explique "attendre la déclaration" d'Amélie Oudéa-Castéra. La ministre des Sports devra se prononcer sur la présidence de la Fédération française de rugby. Un poste qu'il convoite toujours.

"C'est un séisme pour le rugby français", estime sur franceinfo Florian Grill, le président de la Ligue d'Ile-de-France de rugby et opposant de longue date à Bernard Laporte, alors que le président de la Fédération française de rugby (FFR) a été condamné mardi 13 décembre à deux ans de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby, pour corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, recel d'abus de biens sociaux et abus de biens sociaux. Bernard Laporte va faire appel.

"Il est urgent de laver tout ça"

Florian Grill appelle le comité directeur de la FFR à la démission. "On a une Coupe du monde qui arrive et une équipe de France à préserver", a-t-il expliqué. "Je pense que c'est l'ensemble du comité directeur qui devrait démissionner pour permettre au club de se prononcer parce que c'est les clubs qui doivent avoir le dernier mot", a-t-il poursuivi. "Mais on ne peut pas rester à quelques encablures de la Coupe du monde avec une telle pression. Il est urgent de laver tout ça", a-t-il insisté.

Pour celui qui était l'opposant à Bernard Laporte lors des dernières élections à la présidence de la FFR en 2020, "les clubs doivent avoir la parole. Ça me paraît important et c'est le seul moyen de préserver la Coupe du monde et de préserver l'équipe de France". Florian Grill, qui avait été battu de peu lors de l'élection d'octobre 2020 (51,47% des suffrages pour Bernard Laporte contre 48,53%), dit "attendre la déclaration" de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra qui devra se positionner très rapidement sur la gouvernance du rugby français.

Florian Grill toujours candidat à la présidence de la FFR

D'après les statuts de la FFR et plus précisément l'article 21, que franceinfo a consulté, "en cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont exercées provisoirement par un membre du bureau élu au scrutin secret par le comité directeur. Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le comité directeur, l'Assemblée générale – prévue en juin 2023 – élit un nouveau Président pour la durée du mandat restant à courir", soit l'automne 2024. Florian Grill se positionne : "On a un vrai projet avec une forte dimension citoyenne, avec l'éthique au cœur. Et donc de toute façon, que ce soit en 2023 ou en 2024, on est là et on a bien l'intention de pousser et d'avancer avec un vrai projet pour le rugby français, pour relancer le rugby dans les villages et les villes moyennes et pas simplement dans les grandes villes".