Rugby à 7 : décrocher un premier titre, continuer l'intégration d'Antoine Dupont... Les défis des équipes de France à Los Angeles

Une semaine après un tournoi de Vancouver prolifique pour la délégation française (2e place pour les femmes, 3e place pour les hommes), les Bleus enchaînent à Los Angeles ce week-end, à partir du samedi 2 mars (à suivre en direct sur france.tv). Alors que l'équipe masculine va disputer sa deuxième compétition avec Antoine Dupont avant les Jeux olympiques, l'équipe féminine va tenter de remporter son tout premier tournoi.

Chez les hommes, continuer de préparer les Jeux...

Troisièmes à Vancouver, les Bleus se sont ressaisis après un début de saison délicat. Quatrièmes l'an passé, ils n'occupent que la septième place du circuit mondial cette année à mi-parcours et ont décroché, au Canada, leur première médaille de la saison. Et pour cause, en cette édition particulière et raccourcie (huit étapes, contre onze en 2022-2023), l'essentiel se situe ailleurs. "On prépare les Jeux olympiques", acquiesce le capitaine Paulin Riva auprès de l'AFP.

Rugby à 7 : Les Bleus médaillés de bronze L'équipe de France de rugby à sept a fait sensation en battant les États-Unis, décrochant ainsi la médaille de bronze tant convoitée Vancouver. C'est une première réussie pour Antoine Dupont avec l'équipe de France de rugby à 7. Le talentueux Toulousain a brillé lors de ce tournoi, marquant notamment l'essai de la qualification des Bleus pour les demi-finales contre l'Irlande, samedi dernier. (.)

En plus de Los Angeles, les tournois de Hong Kong (5-7 avril) et Singapour (3-5 mai) puis l'éventuelle finale à Madrid (31 mai-2 juin), permettront ainsi de "mieux connaître les adversaires, d'avoir plus de bases techniques sur nos systèmes de jeu et d'être plus exigeants", poursuit-il. Quart de finalistes à Rio en 2016 mais pas qualifiés à Tokyo en 2021, les Bleus rêvent d'une première médaille olympique dans leur histoire. Ils auront toutefois fort à faire dans un tournoi extrêmement relevé avec la Nouvelle-Zélande, les Fidji, l'Argentine ou l'Irlande.

... et poursuivre l'intégration d'Antoine Dupont

Après ses grands débuts au Canada, Antoine Dupont va poursuivre son apprentissage du Seven. "On sait que le rugby à 7 est dur physiquement, mais c'est uniquement quand on y est qu'on s'en rend vraiment compte", souriait-il après ses débuts, ponctués par trois essais. Pas toujours titulaire, le Toulousain a pris, petit à petit, ses marques. "On y va par étape par étape, on ne veut pas tout donner d’un coup non plus", a expliqué le sélectionneur Jérôme Daret après le tournoi de Vancouver.

Rugby à 7 : les débuts d'Antoine Dupont Cette nuit, Antoine Dupont à effectuer ses débuts officiels avec l'équipe de France de rugby à 7. Deux petits bouts de match pour deux victoires: un début tout en douceur pour le meilleur joueur du monde 2021. Le Toulousain va continuer son intégration progressive avec pour objectif, les Jeux olympiques de Paris 2024.

"C'est un garçon qui apporte beaucoup de puissance et d'énergie. Sur les duels, il domine les adversaires", loue Paulin Riva. L'habituel capitaine du XV de France doit également se familiariser avec la gestion des efforts, très différents dans ce format raccourci (deux fois sept minutes) sans temps morts, avec plusieurs matchs par jour. "Plus il y a de courbatures, plus les matches sont importants, c'est un peu le paradoxe de ce sport !", en sourit-il.

Après cette première approche, Antoine Dupont va regagner le XV avec le Stade toulousain. Il ne sera pas là à Hong Kong et Singapour : outre le long déplacement, le demi de mêlée sera pris par les huitièmes de finale et une éventuelle demi-finale de Champions Cup. Il fera en revanche son retour à Madrid (31 mai-2 juin). A condition que les Bleus soient encore en lice, puisque seuls les huit premiers du classement général participeront à cette finale.

Chez les femmes, enfin gagner pour préparer les JO

La finale perdue contre la Nouvelle-Zélande (19-35) à Vancouver n'a fait que prolonger une triste série : en 55 participations (dont six finales), les Bleues n'ont toujours pas remporté le moindre tournoi sur le circuit principal. "Nous sommes régulières, mais ça nous fait chier de ne jamais goûter à la médaille d'or", a soupiré la demi d'ouverture Caroline Drouin après la finale au Canada.

A l’instar des hommes, le "projet Paris" martelé par le sélectionneur David Courteix reste l'objectif majeur. D'autant que les Françaises, médaillées d'argent à Tokyo, font face à une concurrence moindre que les Bleus et peuvent légitimement viser la victoire. "Pour notre confiance et tout l'investissement qu'on y met, on veut cette médaille d'or, poursuit Caroline Drouin. Cela ne serait pas une fin en soi (...) mais, dans le sport de haut niveau, se faire récompenser est une bonne chose."

La phase de poules des Bleus (tous les matchs en direct sur france.tv) :

Samedi 2 mars à 4h16 : France-Canada

Samedi 2 mars à 18h52 : France - Grande-Bretagne

Samedi 2 mars à 23h22 : France-Fidji

La phase de poules des Bleues (tous les matchs en direct sur france.tv) :

Samedi 2 mars à 1h52 : France-Japon

Samedi 2 mars à 21h04 : France-Irlande

Dimanche 3 mars à 1h40 : France-Australie