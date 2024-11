Rugby à 7 : Antoine Dupont nommé pour le titre de meilleur joueur du monde

Ce n'est pas une grande surprise. Auréolé de son titre olympique, Antoine Dupont est en course pour être nommé meilleur joueur du monde de rugby à 7, a annoncé World Rugby lundi 18 novembre. Plusieurs fois remplaçant lors des JO, son apport avait été déterminant pour décrocher l'or avec notamment une passe décisive et deux essais en finale contre les Fidji.

Pour sa première saison dans les rangs de l'équipe de France à 7, Antoine Dupont avait déjà participé à la conquête de l'or en finale des World Series, une première dans l'histoire des Bleus. Dans cette catégorie, il est nommé aux côtés de son coéquipier Aaron Grandidier et de l'Irlandais Terry Kennedy, déjà lauréat en 2022. Les noms des lauréats des différentes distinctions seront annoncés dimanche 24 novembre à Monaco.

Pauline Bourdon-Sansus nommée chez les femmes à XV

Parmi les autres catégories, la demi de mêlée française Pauline Bourdon-Sansus est également nommée dans la catégorie de la meilleure joueuse de l'année à XV. Deux essais français font également partie des sélections pour les plus beaux essais masculin et féminin : celui de Nolann Le Garrec lors de la victoire contre l'Angleterre au Tournoi des six nations, qui avait conclu une action de 80 mètres après un ballon volé en touche, et celui de Marine Ménager en test-match contre le Canada après une touche jouée rapidement.