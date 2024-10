Affaire Jegou-Auradou : "Il y aura un avant et un après" assure Florian Grill, le président de la Fédération Française de Rugby

"Il y aura un avant et un après" a assuré dimanche 13 octobre dans le Club info de franceinfo Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby, à propos de l'inculpation pour viol aggravé par la justice argentine de deux joueurs du XV de France, Hugo Auradou et Oscar Jegou.

Les internationaux français attendent la décision du parquet de Mendoza concernant un possible non-lieu, avec une audience fixée au 18 octobre. "Nous d'abord dans cette affaire depuis le début on a eu un seul et unique discours qui consistait à dire : un, on écoute la plaignante, deux, on rappelle la présomption d'innocence des deux joueurs, et trois, on fait confiance à la justice argentine", a rappelé Florian Grill en préambule.

Définir "un cadre"

"Ils seront bien évidemment sanctionnés s'ils étaient condamnés [mais] on ne va pas les condamner pour la troisième mi-temps ou la quatrième ou la cinquième parce qu'en fait c'était pas les seuls", a déclaré Florian Grill. "Le cadre n'était pas précis, le cadre il était même accepté", a ajouté le président de la Fédération française de rugby. "Dorénavant, il y aura des sanctions financières, il y aura des sanctions sportives qui pourront aller jusqu'à l'expulsion de l'équipe de France, temporaire ou définitive", a-t-il assuré. "Ce cadre on est en train de le définir, on a fait des Etats généraux, on va déclencher un plan de performance renforcée pour le rugby français, parce que tout le monde comprend bien que l'hygiène de vie peut faire partie de la performance."

Florian Grill explique que le sélectionneur Fabien Galthié a également participé à ces Etats généraux, tout comme le syndicat des joueurs ou encore des membres de la ligue nationale de rugby ou du rugby amateur. "Nous tous, on a dit finalement en fait il y a urgence il faut qu'on traite ces sujets", rapporte le président de la FFR. "Dès février j'avais lancé un plan sur les addictions, on parle d'alcool mais on a aussi le sujet de la cocaïne qui est endémique dans le pays, qui n'est pas un problème du rugby mais qui est un problème auquel on est confrontés aussi, on n'est pas hermétiques à la société." Quant à savoir si le monde du rugby est prêt pour ces changements, Florian Grill tranche : "il n'a pas le choix."