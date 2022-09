Rentrée scolaire 2022 : les deux nouveautés pour le sport à l'école et au collège

L'heure de la rentrée des classes a sonné, jeudi 1er septembre. Cette année, des nouveautés ont été apportées aux programmes scolaires, avec la volonté de faire de la pratique du sport "une priorité" pour le gouvernement.

Dans les écoles élémentaires, la grande nouveauté en cette rentrée est la généralisation sur l'ensemble du territoire des 30 minutes d'activité physique par jour, après deux ans d'expérimentation.

Les 30 minutes de sport par jour généralisées

Les établissements, en fonction de leurs structures disponibles, sont libres dans le choix des activités proposées aux élèves. Cette mesure a pour but de "lutter contre la sédentarité et l'obésité des enfants et des adolescents. Déjà expérimentée depuis septembre 2020 par 7 000 écoles, elle s'inscrit dans le cadre d'objectifs lancés par le gouvernement à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024", indique le site de l'administration française.

La mesure ne convainc pas Marvin Deschamps, instituteur remplaçant depuis neuf ans à Villefranche-sur-Saône (Rhône). "Il est clair que les enfants ne font pas suffisamment d'activité physique et sportive, notamment à l'école. Mais cette mesure n'est pas la solution, estime l'instituteur. Il aurait d'abord fallu renforcer ce qui existe déjà, autrement dit les 3h de sport par semaine et s'assurer que toutes les écoles puissent s'y tenir."

Surtout, on ne va pas nous donner plus de moyens pour réaliser cette mesure. Marvin Deschamps, instituteur remplaçant à Villefranche-sur-Saône à franceinfo: sport

Surtout, des questions restent encore en suspens. Ces 30 minutes obligatoires seront-elles ajoutées au temps scolaire ? Dans ce cas, quelles matières seront rognées pour y dégager du temps, alors que le programme est déjà compliqué à tenir ? Au 29 août, soit trois jours avant la rentrée, Marvin Deschamps était encore dans l'attente de précisions. "On ne sait toujours pas comment on va s'organiser", glisse-t-il.

Dans le contexte des JO de Paris, "l’Education nationale porte une grande ambition pour le développement de la pratique sportive chez les jeunes", rappelle encore le ministère de l'Education nationale et de la jeunesse. Ainsi, ce dernier réitère l'importance de dispositifs "aux savoirs essentiels", comme les programmes "savoir nager" et "savoir rouler à vélo". Le ministère veut aussi "développer l'EPS et la pratique sportive pour les jeunes en situation de handicap" et porter une "attention particulière à l’accessibilité des équipements sportifs", sans toutefois donner plus de détails.

Deux heures de sport supplémentaires au collège

Sur le même modèle que l'école primaire, le gouvernement a décidé de lancer une expérimentation de deux heures d'activité physique et sportive supplémentaires au collège. Les établissements "volontaires sont invités à mettre en place, à titre expérimental, une organisation des emplois du temps permettant à tout ou partie de leurs élèves de faire deux heures d’activités sportives sur le temps périscolaire, en lien avec des clubs ou associations sportives".

L'expérimentation sera menée à partir du retour des vacances d’octobre, dès le lundi 7 novembre, dans près de 140 collèges pour l’année scolaire 2022-2023. "La liste est en cours de finalisation", a précisé le ministère de l'Education nationale à franceinfo: sport. Là encore, la mesure ne fait pas l'unanimité. "On partage le constat qu'il y a une nécessité d'augmenter l'activité physique chez les jeunes. Mais cette solution n'est pas la bonne, déclare Benoit Hubert, secrétaire général du Snep-FSU, le syndicat majoritaire des professeurs d’EPS. Rester sur une pratique volontaire, sur un temps périscolaire, ne va pas les inciter à pratiquer davantage."

"Expérimentation souple"

Si beaucoup d'enseignants et d'établissements n'ont pris connaissance de cette mesure expérimentale que le 26 août dernier, lors de la conférence de presse de rentrée du ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye, le ministère a assuré à franceinfo: sport que ce projet avait été annoncé "un peu avant les vacances" d'été avant d'intégrer les nouveautés 2022-2023. "La mise en place de l’expérimentation se veut souple, adaptée à l’environnement de l’établissement" assure le ministère.