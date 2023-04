Premier sacre pour Mathieu van der Poel et Alison Jackson sur Paris-Roubaix, Toulouse et La Rochelle en demies... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

L'Enfer du Nord s'est révélé être un joli paradis pour la Canadienne Alison Jackson, victorieuse de la 3e édition féminine, et pour le Néerlandais Mathieu van der Poel chez les hommes.

Vague d'émotions ce week-end sur les terrains de sport. Laissée de côté durant deux ans en équipe de France, Eugénie Le Sommer est tombée dans les bras de son sélectionneur, Hervé Renard après son deuxième but face à la Colombie, vendredi 7 avril. Alison Jackson a, elle, opté pour une danse de la joie à l'arrivée de l'Enfer du Nord, tandis que Mathieu van der Poel a serré un poing rageur de bon ton. En Champions Cup, les visages toulousains et rochelais rayonnaient sur le pré, après que les deux clubs français ont décroché leur ticket pour le carré final. Enfin, on se félicitait chaleureusement dans les allées de Bollaert-Delelis du quatrième succès de rang des Sang et Or avant d'affronter le PSG la semaine prochaine, des Parisiens qui sont aussi revenus à flot.

Si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive de cette fin de semaine, franceinfo: sport a sélectionné ce qu'il ne fallait pas manquer, avec nos meilleurs sentiments.

Paris-Roubaix : Mathieu van der Poel remporte son premier sacre

On ne l'arrête plus. Mathieu van del Poel a remporté en solitaire Paris-Roubaix, dimanche 9 avril, ajoutant un quatrième Monument à son palmarès. Au coude à coude avec son rival de toujours, Wout van Aert, le Néerlandais a profité de la crevaison du Belge à quinze kilomètres de la ligne d'arrivée pour s'échapper vers la victoire. Jasper Philipsen a offert le doublé à l’équipe d’Alpecin-Deceuninck après avoir coiffé Van Aert dans le sprint final.

Christophe Laporte, aussi malchanceux que son coéquipier belge de la Jumbo-Visma, a terminé la course à la 10e position après avoir crevé à deux reprises sur les pavés.

Paris-Roubaix : Alison Jackson, reine des chemins du Nord

Après avoir bataillé dans la boue et sur les pavés, c'est finalement sur le parquet du vélodrome de Roubaix que s'est jouée la victoire de cette troisième édition du Paris-Roubaix femmes. Au sprint, la Canadienne Alison Jackson, membre de l'équipe EF Education-Tibco-SVB, a pris le meilleur sur un groupe de sept coureuses issue de l'échappée. La cycliste de 34 ans offre ainsi un premier titre au Canada sur la classique, hommes et femmes réunis. A noter qu'aucune des favorites ne figurait dans l'emballement final, ralenties par plusieurs chutes .

La Canadienne Alison Jackson enlace le trophée du Paris-Roubaix, samedi 8 avril 2023. (FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Les Françaises Eugénie Duval (FDJ Suez) et Marion Borras (St Michel-Mavic-Auber 93), également dans le groupe de tête, ont terminé respectivement quatrième et cinquième de la classique, établissant au passage le meilleur résultat français sur la course féminine.

Champions cup : le Stade toulousain et le Stade rochelais en demi-finales

Ils n'ont fait qu'une bouchée des Sharks. Le Stade toulousain, en disposant de la province sud-africaine 54 à 20, s'est ouvert le chemin des demi-finales de Champions Cup. La saison passée, le géant avait trébuché à cette antépénultième étape face au Leinster. Les retrouvailles sont d'ores et déjà annoncées : direction Dublin, à la fin du mois, pour disputer une place en finale face aux Irlandais.

Billet en demi-finale également composté pour le Stade rochelais, tombeur (24-10) des Saracens dimanche. Les champions en titre ont pu compter sur le bon pied d'Antoine Hastoy, meilleur marqueur de la compétition (73 points), et sur les deux essais du Néo-Zélandais Tawera Kerr-Barlow, pour faire la différence. Les Maritimes, qui surfent sur leur quatorzième victoire de rang en Champions Cup, retrouveront en demi-finales les Anglais d'Exeter.

Ligue 1 : PSG – Lens, le combat à distance se poursuit

Après deux revers de rang à domicile, le Paris Saint-Germain s'est repris en s'imposant 0-2 sur le terrain de Nice samedi, au terme d'un match chargé en tension. Ce succès était d'autant plus nécessaire que derrière, le Racing Club de Lens ne cache plus son ambition et y met la manière, avec un quatrième succès consécutif (2-1 contre Strasbourg vendredi).

La formation de l'Artois reste à six longueurs du leader parisien, à une semaine du choc entre les deux clubs. A noter que la lanterne rouge Angers, promise à la descente, a mis fin à sa série noire de 21 matchs sans succès en dominant Lille (1-0).

France-Colombie : les Bleues renversante pour la première d'Hervé Renard sur le banc

Hervé Renard, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France espérait peut-être des débuts plus tranquilles, mais il tient sa première victoire. L’équipe de France s’est imposée contre la Colombie, vendredi 7 avril, en match amical au stade Gabriel-Montpied de Clermont (5-2). Menées de deux buts au retour des vestiaires, les Françaises ont renversé le match en dix minutes juste avant l'heure de jeu.

Après deux ans d’absence, la bannie Eugénie Le Sommer (175 sélections et 88 buts), meilleure buteuse de l'histoire des Bleues, a claqué un doublé retentissant (56e et 59e) tout comme Delphine Cascarino (51e, 73e). Une première réussie dans le costume de sélectionneur pour Hervé Renard, à un peu plus de trois mois de la Coupe du monde.