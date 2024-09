Pogacar et Kopecky sacrés, Saint Denis balayé, le PSG en balade de santé... Le récap sport du week-end

En MMA, l'UFC revenait à Paris samedi soir, pour des résultats inégaux chez les Français. En Ligue 1 et en Top 14, les leaders parisiens maintiennent le rythme, alors que du côté du ballon ovale, Bordeaux a réalisé l'exploit sur la pelouse de Toulouse. Du côté du vélo, l'ogre Tadej Pogacar est allé remporter son premier titre de champion du monde après un raid exceptionnel.

Cyclisme : Pogacar tient enfin son titre mondial, Kopecky double la mise

On le croyait fou quand, à 100 kilomètres de l'arrivée, Tadej Pogacar est parti du peloton pour tenter de revenir sur l'échappée. Après avoir compté sur son coéquipier slovène Jan Tratnik, qui vissait la course à l'avant, le triple vainqueur du Tour de France est parti, à 77 kilomètres du terme de la course, seul ou presque, ne comptant que sur ses jambes pour le porter vers le titre. Et le numéro du vainqueur du Giro et du Tour de France a fonctionné, puisqu'à 26 ans, ce coup de poker lui a permis de décrocher son premier maillot arc-en-ciel.

Romain Bardet, qui disputait la dernière course de sa carrière avec le maillot bleu, a fini 10e, tandis que Julian Alaphilippe a dû abandonner après une chute dès les premières heures de course qui l'a laissé blessé à l'épaule.

Course en ligne (H) : Tadej Pogacar champion du monde pour la première fois en patron Quelle course de Tadej Pogacar ! Le Slovène a attaqué à 100 kilomètres de l'arrivée pour aller s'imposer en patron à Zurich et décrocher le maillot arc-en-ciel pour la première fois de sa carrière. Ben O'Connor obtient la médaille d'argent et Mathieu van der Poel complète le podium.

Chez les femmes, samedi, la Belge Lotte Kopecky s'est jouée d'un petit groupe pour conserver son titre devant l'Américaine Chloé Dygert et l'Italienne Elisa Longo Borghini. Première Française, Juliette Labous termine en dehors du top 10 (12e), tandis que Pauline Ferrand-Prévôt a abandonné pour son retour à la course sur route.

Course en ligne (F) : Lotte Kopecky conserve son titre mondial Au terme d'une course très disputée, Lotte Kopecky s'est imposée au sprint lors de ces Mondiaux de cyclisme sur route à Zurich devant Chloé Dygert et Elisa Longo Borghini. La Belge conserve son titre mondial acquis l'an dernier à Glasgow.

Paracyclisme : huit titres pour la France aux Mondiaux

Un dernier titre pour finir en beauté. Joseph Fritsch, titré sur la course en ligne en catégorie H4 (vélo à mains) dimanche, a apporté une huitième médaille d'or à la France aux championnats du monde de paracyclisme à Zurich. C'est la deuxième sur ces Mondiaux pour Fritsch, qui avait déjà gagné le relais handbike avec Florian Jouanny et Johan Quaile en ouverture des Mondiaux. Loïc Vergnaud a, lui, décroché l'argent en catégorie H5.

La délégation française quitte la Suisse avec un total de 25 médailles, quelques semaines après des Jeux paralympiques de Paris particulièrement réussis avec 21 médailles, dont sept en or.

MMA : Benoît Saint Denis balayé à domicile

Ce devait être une soirée dantesque pour lui, à Bercy. Ça s'est transformé en soirée cauchemardesque pour Benoît Saint Denis, figure de proue de la soirée de l'UFC Paris samedi. Le combattant français s'est incliné face au Brésilien Renato Moicano sur un KO technique, sans jamais avoir pu exprimer ses qualités.

Rapidement mis au sol, le visage ensanglanté, "God of War" a vu le médecin arrêter la rencontre après le deuxième round, sa vision étant trop obscurcie par ses blessures. C'est sa deuxième défaite de suite après celle en mars face à Dustin Poirier. Cette longue soirée a mieux souri à d'autres Français : Morgan Charrière, Nassourdine Imavov, Taylor Lapilus, Farès Ziam, William Gomis et Oumar Sy se sont imposés.

Ligue 1 : PSG et Monaco tiennent le rythme, pas Marseille

Le PSG repart de l'avant. Une semaine après son nul face à Reims (1-1), le Paris-Saint Germain s'est débarassé de Rennes (3-1) lors de la 6e journée de Ligue 1. Dominateurs, les coéquipiers de Bradley Barcola, deux fois buteur, ont senti souffler un petit vent de panique en fin de match lorsque le but du 3-2 rennais a été refusé pour une main sévère. Même issue pour Monaco, qui enchaîne une troisième victoire de suite face à Montpellier (2-1), mais a dû attendre la 98e minute pour voir Lamine Camara célébrer comme il se doit les 100 ans de l'ASM.

Autre "Européen", Brest n'arrive toujours pas à enchaîner les victoires malgré son premier succès en Ligue des champions il y a dix jours contre le Sturm Graz. Les Bretons se sont lourdement inclinés sur la pelouse d'Auxerre (3-0) et végètent à la 13e place, à 10 points du PSG.

Les Lyonnais, eux, se sont fait peur face à Toulouse. Tout avait mal commencé avec l'ouverture du score de Yann Gboho au quart d'heure de jeu. Mais le but contre son camp de Rasmus Nicolaisen a permis aux Lyonnais de revenir dans le match 15 minutes plus tard. Et la libération est venue en toute fin de match grâce à Malick Fofana.

Les Marseillais ont loupé le coche face à une très solide équipe de Strasbourg. Souvent gênés, peu inspirés, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont rien pu faire face à des Strasbourgeois bien plus entreprenants qu'eux (1-0). L'OM laisse s'échapper Monaco et Paris, en tête avec trois points d'avance. Strasbourg est 8e.

Top 14 : l'exploit de l'UBB sur la pelouse de Toulouse

Le Stade toulousain n'avait plus perdu sur sa pelouse depuis février 2022. Et c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui a brisé cette invincibilité en s'imposant 16 à 12, après l'humiliation subie en finale de Top 14 en juin dernier.

Les deux équipes ont chacune marqué deux essais (Kinghorn et Mauvaka pour le Stade Toulousain, Bielle-Biarrey et Lucu pour l'UBB). Mais les Toulousains se sont montrés trop imprécis et ont commis trop d'erreurs face à de solides Bordelais, en supériorité numérique en première période. Avec ce succès, l'UBB prend la première place du Top 14.