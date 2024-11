"Les jeunes générations arrivent" : la Fédération de natation prépare la relève de l'équipe de France avec en tête les JO 2028

Les championnats de France de natation en petit bassin se terminent dimanche 3 novembre à Montpellier. C'est la première grande compétition depuis les Jeux olympiques de cet été, l’occasion de découvrir de nouvelles têtes, d’autant que la star de la natation tricolore Léon Marchand et le doyen Florent Manaudou ne sont pas là.

La Fédération française a ciblé une vingtaine de nageurs de moins de 20 ans avec une ambition : les amener au plus haut niveau d’ici les JO de Los Angeles dans quatre ans.

: à lire aussi VIDEO. Coupe du monde de natation : Léon Marchand pulvérise le record du monde du 200 m 4 nages en petit bassin

Des jeunes à l'ambition JO 2028

Pour la première fois dans sa très jeune carrière, Pierre Largeron est monté sur un podium cette semaine à Montpellier : une deuxième place sur le 400m nage libre. À 19 ans, le nageur de Canet en Roussillon a déjà une idée précise de son avenir : "Aller aux Jeux en 2028, et pas pour faire de la figuration. Je veux vraiment rentrer dans une finale et si je peux aller chercher un podium ce serait incroyable."

"C'est quand même une grande marche à passer pour entrer en équipe de France A, mais la porte est ouverte." Pierre Largeron à franceinfo

Trajectoire toute tracée aussi pour Ethan Dumesnil. Pas de podium pour lui à Montpellier dans sa spécialité du papillon, mais le Calédonien qui s’entraîne à l’INSEP à Paris a réalisé la meilleure performance française des 18 ans, après celle des 15, 16 et 17 ans. "Je me suis entraîné avec mon père environ trois ans et j'ai décidé de partir de la Calédonie parce que j'avais besoin de m'entraîner avec de nouvelles personnes. En compétition aussi je commençais à connaître tous les nageurs et j'avais besoin de voir du nouveau. Maintenant je fais ma quatrième année à l'INSEP".

Urgence pour l'équipe de France féminine



S'il y a bien un domaine dans lequel la relève devient urgente, c’est l’équipe de France féminine. En panne de résultat, sa capitaine Charlotte Bonnet a pris sa retraite sportive. La fédération table sur une poignée de nageuses pour prendre le relais, comme Manon Domingeon, une dossiste de 19 ans, licenciée à Grenoble et étudiante en sciences de la vie.

"C'est pas mal de temps en temps de renouveler l'équipe de France." Manon Domingeon à franceinfo

"Ça fait quelques années que c'est toujours les mêmes, les jeunes générations arrivent, même des générations en dessous de moi qui nagent très très vite, qui me font peur je vais l'admettre, mais sincèrement je pense que la nouvelle génération reprend la place", confie Manon.

Autant de profils prometteurs, mais attention, prévient déjà Denis Auguin, le directeur des équipes de France : le chemin jusqu’à Los Angeles est encore très long. "Pour ceux qui ont 16 ans la route est très, très longue, ils ne savent pas vraiment ce que c'est le très haut niveau. C'est notre rôle de les accompagner pour sortir d'une natation générationnelle pour une natation un peu plus structurée et qui nous évite les hauts et les bas en fonction des nageurs qui sortent du lot."