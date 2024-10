Pour sa dernière course du week-end, la star française s'est encore imposée, samedi, à Incheon (Corée du sud).

A la fin, c'est toujours lui qui gagne. Sur sa distance fétiche, le 400 m 4 nages, Léon Marchand a surclassé ses adversaires, samedi 26 octobre, lors de la deuxième étape de Coupe du monde de natation en petit bassin (25 m), à Incheon (Corée du Sud). Le recordman du monde sur cette distance en bassin de 50 m s'est imposé en 3'58"30, améliorant ainsi son record de France et passant pour la première fois sous la barre des quatre minutes. Il devance le Japonais Daiya Seto (3'59"43), et l'Italien Alberto Razzetti (4'02"37).

Joli duel avec le Japonais Seto

Le Français et Daiya Seto, détenteur du record du monde en petit bassin (3'54''81), ont offert un joli duel lors de ce 400 m 4 nages. D'abord devant, le Japonais a tenu bon sur la première partie de la course avant que Léon Marchand ne rattrape son retard sur la brasse puis le crawl surtout. "Je suis parti nettement plus lentement que la semaine derrnière parce que c'était très dur de finir. Et ensuite j'ai voulu vraiment faire la différence sur la brasse", a réagi le Toulousain après sa course, portant le bonnet de Guillaume Guth, son coéquipier aux Dauphins du TOEC.

Ces derniers jours, Léon Marchand a semblé un peu fatigué, renonçant deux courses sur lesquelles il était initialement engagé samedi : le 200 m brasse et le 200 m nage libre. Un pari payant pour assurer ensuite sur le 400 m 4 nages.

400m 4 nages (H) : la réaction de Léon Marchand après sa nouvelle victoire

Léon Marchand repart donc de Corée du Sud avec trois nouvelles victoires en trois courses (100 m 4 nages, 200 m 4 nages et 400 m 4 nages), après son trois sur quatre de la semaine passée. Un sans-faute avant d'entamer son dernier week-end de coupe du monde, à Singapour, et les championnats du monde à Budapest du 10 au 15 décembre 2024.