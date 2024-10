Le Toulousain s'est encore illustré, vendredi, à Incheon (Corée du Sud), lors de la deuxième étape de sa tournée asiatique.

Cette fois, il n'a pas laissé la moindre miette à ses adversaires. Après sa première place sur 100 m 4 nages jeudi, partageant le même chrono à l'arrivée que le Suisse Noè Ponti (51''00), Léon Marchand s'est cette fois-ci détaché de ses concurrents. Sur l'une de ses distances fétiches, le 200 m 4 nages, la star toulousaine s'est imposée, vendredi 25 octobre, en 1'50''91, devant le Britannique Duncan Scott (1'51"25) et le Japonais Daiya Seto (1'52"36), à l'occasion de la deuxième étape de la Coupe du monde en petit bassin (25 m), à Incheon (Corée du Sud).

Deuxième meilleure performance mondiale de l'année

Si le Britannique est parti fort, Duncan Scott n'a pas réussi à maintenir son intensité alors que Léon Marchand a lui creusé l'écart sur la brasse, comme à son habitude. Le quadruple champion olympique réalise la deuxième meilleure performance mondiale de l'année. Il avait déjà réalisé le chrono le plus rapide de la saison, la semaine dernière à Shanghai (Chine), en 1'50''30.

"C'était encore une course très serrée, une fois de plus. La course était très plaisante, mais il fallait que je me méfie de Duncan Scott", a réagi Léon Marchand après sa course, en lançant un "Merci" en français aux supporters présents dans l'enceinte.