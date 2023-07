"Quand j'arrive à passer sous les vagues, c'est une bonne sensation" : quel est le secret des coulées magiques de Léon Marchand ?

Le nageur français, Léon Marchand, décroche ce jeudi son troisième titre aux Mondiaux de natation qui se déroulent au Japon. A 21 ans, il est déjà quintuple champion du monde et il a un secret.

Léon Marchand a décroché trois titres aux championnats du monde de natation de Fukuoka, au Japon. Le dernier, c'était jeudi 27 juillet sur le 200 m quatre nages. En trois courses, le Toulousain de 21 ans a donc tout gagné et l’un des secrets de sa réussite, ce sont ses coulées, les moments où il nage sous l’eau après les virages. C'est un geste technique très spectaculaire qui le fait avancer plus vite que ses adversaires et qu’il est le seul au monde à aussi bien maîtriser.

L’image est impressionnante : arrivé au virage, Léon Marchand pousse sur le mur avec ses pieds et ondule sous l’eau. Il est le dernier à ressortir à la surface, dans la limite des 15 mètres, mais déjà, l’écart avec ses adversaires est fait. "Ce sont des choses qui font vraiment mal au niveau des poumons, des jambes, décrit Léon Marchand. Ce n'est pas toujours facile, mais quand on voit qu'on gagne de l'avance grâce à ça, c'est sympa. Surtout, quand j'arrive à passer un peu sous les vagues, donc c'est une bonne sensation".

Il prend un avantage grâce à cette maîtrise des coulées parce qu'il y a moins de résistance sous l’eau, il nage donc plus vite qu’en surface, et un nageur prend plus de vitesse, immergé. Pour son entraîneur, Nicolas Castel, Léon Marchand est le meilleur dans cet exercice : "Ce n'est peut-être pas le plus puissant, mais il a cette capacité à le faire sur toutes les coulées, sur toute la durée de l'épreuve et ça, c'est fort".

"Il aime être sous l'eau"

Lors de sa victoire sur le 200 m papillon mercredi 26 juillet, Léon Marchand a passé 28 % de sa course sous l’eau, soit plus de 56 mètres. Tout cela n'est pas nouveau d'après son entraîneur. "Depuis qu'il est petit, il aime être sous l'eau, faire des ondulations... Vers 13-14 ans, cela a commencé à faire la différence", explique Nicolas Castel. De son propre aveu, le quintuple champion du monde estime pouvoir faire encore mieux.

Dans ces Mondiaux de natation, Léon Marchand a encore deux relais à disputer avec l’équipe de France, et notamment le relais 4x200m nage libre vendredi 28 juillet.