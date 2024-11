Natation : Léon Marchand renonce aux Mondiaux en petit bassin de Budapest et met fin à sa saison

Auteur d'une saison bien remplie, Léon Marchand a décidé de dire stop et de faire l'impasse sur les Championnats du monde de petit bassin à Budapest (du 10 au 15 décembre). Le Français de 22 ans a communiqué sa décision, samedi 30 novembre, sur ses réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram, Léon Marchand a annoncé son forfait pour les championnats du monde en petit bassin de Budapest, le 30 novembre 2024. (CAPTURE D'ECRAN INSTAGRAM (@LEON MARCHAND))

"J'ai décidé de me retirer des Championnats du monde de Budapest. 2024 a été vraiment intense, j'ai fait beaucoup de grandes compétitions et je suis épuisé. C'est le moment pour moi de prendre du recul, de travailler dur et de commencer à préparer les défis futurs. Je sais que vous comprendrez et je suis impatient de voir ce qui va arriver", a-t-il expliqué sur Instagram.

Il faut dire que l'année a été intense pour Léon Marchand. Après les Jeux olympiques, le quadruple médaillé d'or s'était lancé dans la saison de Coupe du monde de petit bassin, une compétition qu'il avait également remportée. Il peut désormais se reposer avant de préparer l'année 2025 et notamment de viser les Championnats du monde en grand bassin de Singapour (27 juillet au 3 août), son objectif majeur l'année prochaine.