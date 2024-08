Léon Marchand s'alignera aussi sur le relais 4x100 m 4 nages mixte pour viser six médailles aux JO 2024

Sa quête d'or olympique n'en finit plus. Déjà titré sur le 400 m 4 nages, le 200 m papillon et le 200 m brasse, Léon Marchand plongera, vendredi 2 août, pour emporter son quatrième sacre en individuel sur le 200 m 4 nages (à 20h43, en direct sur France télévisions et france.tv), avant de s'aligner avec ses coéquipiers de l'équipe de France sur le relais 4x100 m 4 nages hommes, en séries samedi (à partir de 12h40) et sur une éventuelle finale dimanche (19h10). Mais il devrait aussi tenter une sixième médaille, en intégrant le relais 4x100 m 4 nages mixte, a appris franceinfo: sport, confirmant une information de L’Équipe.

Après la qualification de l'équipe de relais mixte vendredi matin, composée de Yohann Ndoye Brouard (dos), Antoine Viquerat (brasse), Lilou Ressencourt (papillon) et Béryl Gastaldello (crawl) et qui a signé un nouveau record de France en 3'43"99, Léon Marchand et Marie Wattel seront alignés respectivement pour la brasse et le papillon. La finale aura lieu samedi 3 août (21h58).

Paris 2024 - Natation : le relais du 4x100m 4 nages mixte tricolore en finale

Ce programme dépendra évidemment de l'état physique du prodige de la natation française, qui jeudi soir, après sa demi-finale qu'il a remportée, avouait au micro de France Télévisions : "J'étais un peu fatigué avant la course". Sans langue de bois, le nageur français a affirmé avoir couru "à fond du début à la fin". Si sa forme le lui permet, Léon Marchand sera donc en quête de six médailles, encore loin des huit titres de Michael Phelps à Pékin sur... huit courses disputées.