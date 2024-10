Info franceinfo Natation : Léon Marchand de retour en France avec son club de Toulouse le 10 novembre

Léon Marchand nagera de nouveau en France avec son club de Toulouse le dimanche 10 novembre prochain, lors des championnats interclubs, après la Coupe du monde de natation qui se déroule en Asie, a appris le service des sports de Radio France jeudi 31 octobre.

La compétition se déroulera dans la piscine de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Ce sera la première course en France du quintuple médaillé olympique à Paris 2024 (4 titres et du bronze avec le relais du 4x100m 4 nages) depuis cet été.

Le champion en train de disputer la Coupe du monde de natation

Après six semaines de vacances, il avait repris l'entraînement chez lui le 16 septembre dernier avant de partir un mois plus tard en Chine pour la première étape de la Coupe du monde, puis en Corée du Sud et cette semaine à Singapour. Léon Marchand disputera aussi les mondiaux en petit bassin à Budapest en décembre avant de rallier les États-Unis et le Texas où il résidera, toujours sous la houlette de son entraîneur américain Bob Bowman.