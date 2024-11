Fin de saison pour Léon Marchand : une décision "courageuse" et "sage", juge la Fédération française de natation

La décision de Léon Marchand de faire une croix sur les Mondiaux en petit bassin est "plutôt courageuse" et "sage", a jugé le directeur technique national de la Fédération française de natation, Julien Issoulié, samedi 30 novembre sur franceinfo. Quelques heures plus tôt, le nageur français de 22 ans a annoncé qu'il se retirait des Championnats du monde de Budapest, organisés du 10 au 15 décembre, "épuisé" après "une année 2024 intense".

Cette année, Léon Marchand a décroché quatre médailles d'or lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Il a aussi battu un record d'Europe et un record du monde lors des trois étapes de la Coupe du monde en petit bassin en Asie, organisée du 18 octobre au 2 novembre. "Quand on a toute sa réussite, on pourrait être tenté d'aller un peu plus loin que le raisonnable, c'est plutôt une sage décision. Ça va lui faire du bien de s'éloigner un peu quelque temps", note Julien Issoulié.

"Ce n'est pas une machine"

Le DTN français le reconnaît, "ce n'est jamais une bonne chose de louper une compétition", mais Léon Marchand "a vécu tant d'émotions, tant de réussite cette année", avec "un statut qui a changé, mine de rien, dans son quotidien", il est "salutaire et intelligent de savoir s'économiser". "Ce n'est pas une machine", rappelle Julien Issoulié.

Lors de son annonce sur les réseaux sociaux ce samedi en fin d'après-midi, Léon Marchand a expliqué qu'il allait utiliser les derniers jours de 2024 pour "prendre du recul, travailler dur et commencer à préparer les défis futurs", tout en se montrant "impatient de voir ce qui va arriver" en 2025, à savoir notamment les Championnats du monde de Singapour, du 27 juillet au 3 août. La crainte avec ces Mondiaux en petit bassin à Budapest, c'est la "semaine de trop", note Julien Issoulié, "et il pourrait la payer après". "Donc ce n'est pas plus mal qu'il prenne cette décision en son âme et conscience".