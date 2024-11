Il est inarrêtable. Après avoir remporté le 100 m quatre nages puis le 200m quatre nages avec un record du monde à la clé, vendredi, Léon Marchand s'est imposé sur le 400 m quatre nages, s'approchant de son propre record de France, lors de la troisième et dernière étape de la Coupe du monde en petit bassin, à Singapour, samedi 2 novembre.

Auteur du record national (3'58"30) lors de sa dernière sortie sur la distance, le 26 octobre, pour la deuxième étape de la Coupe du monde à Incheon (Corée du Sud), Léon Marchand a cette fois signé un temps de 3'58'45. En tête dès la première longueur de papillon, il n'a laissé personne le concurrencer dans le bassin, même s'il a fléchi dans la deuxième partie de course, pour finir devant l'Italien Alberto Razzetti (4'00"59) et l'Américain Trenton Julian (4'04"46).

400m 4 nages (H) : Léon Marchand s'impose facilement Léon Marchand remporte le 400m 4 nages en 3:58.45 avec plus de deux secondes d'avance sur l'Italien Alberto Razzetti (4:00.59). Le Français échoue à seulement 15 centièmes de son propre record de France.

"Je suis un peu fatigué mais je suis content du chrono", a réagi le Français à l'issue de sa course au micro de l'organisation. Il faut dire que le nageur toulousain avait, dans les bras et les jambes, une série du 200 m nage libre nagée un peu plus tôt. Il devra encore trouver de l'énergie pour la finale de cette course (à 12h45, en direct sur france.tv)

Comme lors des deux premières étapes de la Coupe du monde, le Toulousain, quadruple médaillé d'or aux Jeux olympiques de Paris, signe ainsi un triplé en trois jours. De bon augure avant les championnats du monde en petit bassin, qui auront lieu du 10 au 15 décembre, à Budapest (Hongrie).