Le Français a nagé plus d'une seconde plus vite sur la distance à Singapour, jeudi, qu'à Incheon la semaine précédente.

Sept sur sept. Léon Marchand poursuit son sans-faute en 4 nages dans cette Coupe du monde 2024 en petit bassin. Après avoir réalisé le triplé 100, 200, 400 à Shanghai (Chine) et à Incheon (Corée du Sud), le Français a idéalement lancé la troisième et dernière étape à Singapour en s'imposant devant Noè Ponti, jeudi 31 octobre, en 49"92 sur 100 m 4 nages. Il devient ainsi le premier Européen à passer sous les 50 secondes sur la distance en petit bassin, battant le record du Russe Vladimir Morozov de plus de trois dixièmes (50"26). Seul Caeleb Dressel (49"28) a nagé plus vite dans l'histoire.

Vainqueur d'un centième à Shanghai et ex-aequo à Incheon, le Toulousain a cette fois plus largement battu son rival helvète, victorieux du 100 m papillon quelques dizaines de minutes auparavant. "Il fallait aller plus vite en papillon et en dos, c'est ce que j'ai fait", a-t-il glissé avant d'être couronné meilleur nageur sur l'épreuve dans cette compétition. Le Français monte en puissance après avoir nagé 50"65 à Shanghai et 51"00 à Incheon sur la distance.

Léon Marchand replongera dès vendredi pour les séries du 100 m nage libre où il s'essaye, ainsi que le 200 m 4 nages où il est le grand favori. Il sera également aligné samedi sur le 400 m 4 nages où il domine largement la concurrence. En cas de nouveau triplé en 4 nages, le gain de la Coupe du monde ne devrait pas lui échapper, de bon augure avant les championnats du monde en petit bassin à Budapest (Hongrie), entre le 10 et le 15 décembre.