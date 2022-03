Guerre en Ukraine : la ligue professionnelle de natation reporte sa saison 4 à 2023

La quatrième saison de la ligue professionnelle de natation (ISL) n'aura pas lieu en 2022. L'organisation a annoncé dans un communiqué, dimanche 27 mars, qu'elle repoussait sa saison 4 à 2023, en raison de la guerre en Ukraine. Pour rappel, l'ISL a été fondée en 2019 par l'homme d'affaires ukrainien Konstantin Grigorishin.

"La guerre en Ukraine est une tragédie. Elle a détruit des vies, des familles et des maisons. Plusieurs de nos collègues restent piégés à Kiev, et le conflit semble se poursuivre sur la durée", justifie le communiqué.

The International Swimming League has just announced that Season 4 will be postponed until 2023 due to the war in Ukraine.



The global swimming calendar, for 2022 anyways, just got a lot clearer. pic.twitter.com/kV0lIU3577