Natation : "Je n’ai jamais été aussi affûté", s'enthousiasme Florent Manaudou en forme olympique

Ça a sauté aux yeux de tout le monde quand il est arrivé ce week-end dans le bassin de Chartres, y compris chez ses partenaires de l’équipe de France. La silhouette de Florent Manaudou s’est affinée. "Juste en termes de physique, je n’ai jamais été aussi affûté", lance-t-il, rigolard.

Finis les 109 kilos sur la balance du mois de mars, le champion olympique de 2012 a fondu. "J’ai fait machine arrière en me disant que j’allais essayer de garder ma force et de perdre du poids pour avoir un meilleur rapport poids-puissance, poursuit Florent Manaudou. Depuis, je perds du poids assez régulièrement et j’en suis à 101 kilos. Comme entre 2013 et 2021."

Depuis longtemps, le colosse de 1,99m avec une envergure de bras de 2,08m a toujours assumé une hygiène de vie pas toujours compatible avec l’ascétisme d’un sportif de haut niveau. Cette fois, le capitaine des Bleus a consenti quelques sacrifices.

Florent Manaudou s'apprête à s'élancer lors de son entraînement en amont des championnats de France de natation à Chartres, juin 2024 (JÉRÔME VAL / RADIO FRANCE)

"J’ai décidé de ne plus trop manger entre les repas, raconte-t-il en souriant. Le problème, c’est que j’aime beaucoup manger. Dès qu’il y a quelque chose qui traîne sur la table, je le mange. Ça a été un peu une privation. J’ai essayé de garder la force en mangeant un petit peu moins. Il y a des moments où je n’avais pas trop d’énergie car j’étais en dette calorique." Au point d’avaler une barre de céréales à la fin de certains entraînements.

Objectif les JO de Paris 2024

Mais ce n’est pas le tout de perdre des kilos, il faut surtout que ce soit utile. "Prendre de la force pour prendre de la force et ne pas réussir à la transmettre dans l’eau, ça n’a aucune utilité, résume Denis Auguin, l’entraîneur en chef de l’équipe de France. Il faut trouver le point d’équilibre entre le poids réel qu’il faut déplacer et le pourcentage que l’on peut utiliser dans l’eau. C’est ça qui est déterminant. Sinon, un haltérophile serait champion olympique du 50m nage libre mais ça ne marche pas comme ça."



Le bénéfice pour ses courses se fait déjà sentir. "Le fait d'avoir perdu de la masse musculaire, ça m'a rendu un petit peu plus élastique, un petit peu plus mobile, détaille Florent Manaudou. J'ai fait aussi beaucoup de travail de mobilité sur les deux derniers mois. Peut-être que j’irai un peu moins vite aux 15 mètres car j’aurai un peu moins d’inertie et moins de poids mais si j’arrive à sortir avec de la vitesse, ça sera plus facile de l’amener jusqu’au bout."

Mardi matin à Chartres, celui qui est candidat pour être porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture a battu son record du 100m nage libre en 47'90 (c’était la troisième fois seulement dans sa longue carrière qu’il descendait sous la barre des 49 secondes). En attendant le 50m nage libre. Le gorille, son surnom, semble insubmersible malgré le poids des ans !