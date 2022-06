La Française a remporté sa demi-finale samedi et peut viser une médaille en finale, dimanche.

Une course parfaitement maîtrisée. Marie Wattel est sortie concentrée et le sourire aux lèvres après avoir remporté sa demi-finale du 100 m papillon, samedi 18 juin, aux Mondiaux de Budapest. Avec un chrono plus rapide qu'en série (56"80 contre 57"21), elle réalise le deuxième meilleur temps des demi-finales, dominées par l'Américaine Torri Huske (56"29). "Je suis super contente. Je commence à construire mes courses d'une nouvelle manière. Le travail avec Julien Jacquier [son nouvel entraîneur] paye", a-t-elle réagi à chaud.

Une finale serrée

Après un premier 50 m en retrait, la sociétaire du CN Marseille est revenue fort dans le dernier 25 m. En finale dimanche 19 juin, la Française peut légitimement viser le podium, dans une course qui s'annonce serrée. Derrière Torri Huske, quatre filles se tiennent en moins de deux dixièmes.