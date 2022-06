Double déception, samedi 18 juin, dans le clan français. Ni Florent Manaudou, ni Maxime Grousset n'ont réussi à se qualifier pour la finale du 50 m papillon des Mondiaux de natation à Budapest. Le matin, les deux nageurs s'étaient extirpés des séries, Maxime Grousset battant au passage son record sur la distance (23"07).

Alignés dans la demi-finale du multiple médaillé olympique américain Caeleb Dressel, Florent Manaudou (23"23) et Maxime Grousset (23"10) ont respectivement touché le mur en 4e et 6e positions de leur course. Malgré un chrono encore proche de son record, classé 9e des demi-finales, Maxime Grousset manque la finale pour six centièmes. Florent Manaudou (12e) s'est dit plutôt satisfait de sa performance en ayant réalisé son meilleur temps depuis 2015 : "J'ai encore moins bossé le 50 m papillon que le 50 m nage libre depuis mon retour. Je suis à la place où je dois être, même si j'aurais voulu faire un tour de plus."