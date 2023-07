Mondiaux de natation : troisième médaille d'or pour Léon Marchand, titré sur 200 m 4 nages

Le Français Léon Marchand a remporté sa troisième médaille d'or de la semaine, sur le 200 mètres 4 nages, jeudi à Fukuoka (Japon), en établissant un nouveau record d'Europe

Jamais deux sans trois, pour Léon Marchand. Titré dimanche sur 400 mètres quatre nages en battant le record du monde de la légende Michael Phelps, sacré mercredi sur le 200 mètres papillon en mettant son premier adversaire à plus d'une seconde, le Français a décroché une troisième médaille d'or mondiale dans le bassin de Fukuoka (Japon), jeudi 27 juillet.

Favori du 200 mètres 4 nages, dont il était tenant du titre, Léon Marchand s'est imposé sans trembler en 1'54"82, record d'Europe à la clé. Comme à Budapest (Hongrie) l'an dernier, il a devancé les Britanniques Duncan Scott et Tom Dean.

En deux éditions, Léon Marchand se pare d'or pour la cinquième fois, et devient le nageur français le plus titré aux championnats du monde, dépassant Camille Lacourt (4 titres). Il s'affirme surtout comme l'un des Tricolores les plus attendus aux Jeux olympiques de Paris, dans un an.