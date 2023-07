Mondiaux de natation : Léon Marchand pour l'or sur 200 m papillon, les demies du 100 m nage libre avec Grousset... Les courses à ne pas rater mercredi

Léon Marchand va tenter de décrocher mercredi, sur 200 m papillon, une deuxième médaille d'or à Fukuoka (Japon).

Quatrième jour de compétition au Japon, à l'occasion des championnats du monde de natation. Trois jours après son record du monde sur 400m 4 nages, Léon Marchand replonge, mercredi 26 juillet, dans le bassin de la Marine Messe Fukuoka. Il visera, sur 200 m papillon, un premier sacre, surtout en l'absence du Hongrois Kristof Milak, détenteur du record du monde. Il n'aura pas le temps de savourer (ou de digérer) puisque quelques minutes plus tard, il sera à nouveau sur le plot au départ des demi-finales du 200 m 4 nages.

Les Bleus auront également d'autres cartes à jouer. En commençant par celle de Maxime Grousset. Médaillé de bronze sur 50m papillon, le Néo-Calédonien figurera parmi les prétendants au titre derrière le phénomène roumain David Popovici, sans doute revanchard après avoir été déchu de son titre sur 200 m nage libre mardi. En bronze à Budapest et championne d'Europe en titre, Analia Pigrée sera accompagnée de la jeune et talentueuse Mary-Ambre Moluh (17 ans) en demies du 50 m dos.

Les courses à ne pas manquer et les principaux engagés

13h17 : finale du 200 m nage libre femmes (Summer McIntosh et Ariarne Titmus)

13h26 : demi-finales du 100 m nage libres hommes (Maxime Grousset, David Popivici et Kyle Chalmers)

13h46 : demi-finales du 50 m dos femmes (Analia Pigrée et Mary-Ambre Moluh)

13h53 : finale du 200 m papillon (Léon Marchand, Carson Foster, Tomoru Honda)

14h29 : demi-finales du 200 m 4 nages (Léon Marchand, Carson Foster et Shaine Casas)

Quelle chaîne et quels horaires ?

12h59 : début de la retransmission en direct sur France 4 et france.tv

13h02 : première course (800 m nage libre H)

14h48 : dernière course (4x100 m 4 nages mixte)

14h57 : fin de la retransmission