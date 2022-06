Mondiaux de natation 2022 : "J'ai surpassé mes attentes", témoigne le triple médaillé Léon Marchand

"Tous les sacrifices que je fais durant l'année, ce n'est pas pour rien", a affirmé vendredi 24 juin sur franceinfo Léon Marchand, révélation des championnats du monde de natation, après les trois médailles individuelles ramenées de Budapest, deux en or sur le 400 m et le 200 m quatre nages et une en argent sur le 200 m papillon. "J'ai surpassé mes attentes", assure Léon Marchand qui "commence à réaliser tout doucement" ce qu'il lui arrive.

franceinfo : Comment vous sentez-vous après vos deux titres ?

Léon Marchand : Je commence à réaliser tout doucement ce qu'il m'arrive. Je vois les messages de toutes les personnes qui ont vu ma course. J'ai eu des appels, j'ai eu plein de retours. Et du coup, je commence à réaliser ce que j'ai fait. Il y a eu beaucoup d'émotions cette semaine. Et puis je suis juste fier de moi, de ce que j'ai pu faire. Ce n'est que du positif.

Est-ce que vous êtes au-delà de ce que vous espériez ?

Oui, clairement. Je voulais faire une médaille sur une des courses. Durant l'année, j'ai vu que j'avais quand même de bons résultats et que j'étais sur le bon chemin pour faire une bonne compétition aux championnats du monde. Je ne m'attendais pas à nager aussi vite et à être aussi régulier sur les trois courses.

"Avoir fait trois médailles, je pense que c'est vraiment solide. J'ai surpassé mes attentes. C'est parfait." Léon Marchand à franceinfo

Cela fait deux ans que je ne fais que gagner des secondes dans chacune de mes courses. Et là, cela se concrétise, on se rapproche du record du monde. On fait un record d'Europe. Ce sont des choses qui vont rester, donc c'est plus concret.

Est-ce que le regard que l'on porte sur vous a changé ?

Oui, je pense que cela a changé. Après, cela dépend. Mes potes resteront toujours les mêmes. Mais le regard a changé. Il y a beaucoup plus de monde qui me sollicite ou qui me demande des photos et des autographes. Ce sont des choses qui montrent que les gens ont aimé ce que j'ai fait. J'aime beaucoup ça. Après, il ne faut pas que je sorte de mon projet, c'est à dire de nager le plus vite possible. Mais ça, je pense que je sais le faire. Je sais faire la part des choses. Et je suis super content de partager les choses avec les autres. C'est plutôt cool.

Est-ce que le soutien familial a compté ? Est-ce que c'est aussi leur réussite ?

Oui. Toute ma famille fait partie de mon projet. Ils se déplacent pour les compétitions. Là, c'était vraiment le bon moment. Le premier jour, j'étais très en forme. Le 404 (quatre fois quatre nages), c'est un peu ma course préférée. Toute ma famille était là, mes grands-parents sont venus en camping-car. C'était génial de les voir ici. Je suis très content de leur offrir cela pour leur montrer que tous les sacrifices que je fais durant l'année, ce n'est pas pour rien. La natation, c'est quand même assez difficile. Donc on profite de ces moments-là.