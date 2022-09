Mort d’Elizabeth II : les hommages dans le monde du sport se multiplient

Quelques instants après l'annonce du décès de la reine Elizabeth II, jeudi 8 septembre, les réactions des acteurs du monde sportif ne se sont pas faites attendre. Une minute de silence a été observée lors des matchs de coupes d'Europe de football disputés jeudi soir, et de nombreux athlètes du monde entier ont rendu hommage à la défunte souveraine.

Parmi les acteurs du football, de nombreux clubs anglais ont revêtu le noir de rigueur sur leurs réseaux sociaux, se fendant tous d'un tweet d'hommage à la reine. Le club d'Aston Villa, équipe favorite du prince William, a par exemple partagé un communiqué dans lequel il "se joint à la nation et au Commonwealth pour pleurer le décès de Sa Majesté la reine et souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à la famille royale".

L'UEFA a également réagi, en demandant à ce qu'une minute de silence soit respectée lors de chaque match de coupes d'Europe ce jeudi. "L'UEFA et le football européen sont vraiment attristés par le décès de sa Majesté la reine Elizabeth II, l'une des personnalités les plus respectées au monde", a indiqué le président de l'instance, Aleksander Čeferin, dans un communiqué transmis à franceinfo. "Nos pensées vont à sa famille et au président de l'Association anglaise de football, le prince William, ainsi qu'aux citoyens du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth.", a-t-il ajouté.

Plusieurs footballeurs ont aussi pris la parole sur Twitter, à l'image de Michael Owen, Ballon d'Or 2001 : "Merci Madame pour votre vie de service et de dévouement". L'ancien attaquant Gary Lineker fait à son tour part de sa tristesse : "Sa Majesté la reine est décédée. Une femme vraiment remarquable qui a servi son pays avec dignité, loyauté et bienveillance. Un réconfort toujours présent dans la vie de la plupart d’entre nous. Reposez en paix, Votre Majesté".

Parmi les joueurs encore en activité, l'attaquant de Chelsea, Raheem Sterling, a quant à lui présenté ses plus profondes condoléances à la famille royale, tout comme son coéquipier Mason Mount, qui remercie Sa Majesté pour "son service".

Du côté de la Formule 1, si toutes les écuries s'associent au deuil de la famille royale, le Britannique George Russell s'est rapidement exprimé sur Twitter : "Je suis si triste d’apprendre le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Son dévouement pour notre pays et sa direction bienveillante ont été une source d’inspiration pour beaucoup de générations au Royaume-Uni et dans le monde entier".

L'athlète Mo Farah, quadruple champion olympique anobli par la reine, a lui aussi fait part de sa reconnaissance à la souveraine : "La rencontrer a été l'un des plus grands honneurs de ma vie. Nous nous souviendrons d'elle pour sa cordialité et son dévouement envers le peuple britannique tout au long de son règne".

