Mondiaux d'athlétisme : la ministre Amélie Oudéa-Castéra compte sur un "électrochoc" à un an des Jeux olympiques de Paris

La ministre des Sports a prévu de réunir les les cadres de la Fédération nationale d’athlétisme mardi 29 août afin de faire le point sur les suites à donner au bilan mitigé des Français aux Mondiaux d'athlétisme à Budapest.

La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castéra espère "un déclic" et "un électrochoc", lundi 28 août sur franceinfo, après le piètre bilan de l'athlétisme français aux Mondiaux de Budapest, avec une seule et unique médaille d'argent, à moins d'un an des Jeux olympiques de Paris.

La ministre réunit les cadres de la Fédération nationale d’athlétisme ce mardi afin de faire le point sur les suites à donner à ce bilan plus que mitigé. "Le but est d'avoir une réunion constructive, franche et utile", a-t-elle avancé sur franceinfo. "Nous avons moins d'un an pour être prêts pour les Jeux olympiques".

"La question qui est vraiment la nôtre aujourd'hui, c'est de savoir ce qui doit être changé, ajusté, optimisé pour avoir des meilleurs résultats à Paris", a-t-elle poursuivi. Amélie Oudéa-Castéra dit cependant croire à "des déclics, des électrochocs". "Dans le sport, des choses peuvent se débloquer rapidement. Ce ne serait pas la première fois qu'on verrait des performances de grands sportifs évoluer de manière très rapide".

"Il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore une nation suffisamment sportive. On sait qu'il faut bouger les lignes sur la place du sport en France". Amélie Oudéa-Castera à franceinfo

Concernant l'élimination au premier tour du Mondial de basket-ball des joueurs français, après deux défaites en autant de matchs, la ministre évoque "une désillusion douloureuse". "Les joueurs ne sont pas dans le déni, ils savent très bien qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leurs ambitions". "Ils gardent toute ma confiance".

La création d'un fonds pour les Jeux paralympiques

Interrogée enfin sur les Jeux paralympiques, qui démarrent dans un an tout juste à Paris, la ministre dit espérer "un engouement populaire". "Il faut en faire une très grande fête. Les sportifs doivent inspirer toute une nation". Amélie Oudéa-Castéra ajoute qu'"un fonds territorial d'accessibilité" va être déployé. "Il sera doté de 100 millions d'euros pour mettre au niveau nos hôtels, nos cafés, nos restaurants dans les collectivités hôtes de ces Jeux paralympiques".

"Ceci nous permettra de léguer à la nation un héritage utile et durable", termine-t-elle. "On sait que dans les dernières années, nous n'avons pas été assez vite, on galope pour rattraper notre retard mais il nous reste 12 mois pour être à la hauteur de nos ambitions".