Ce samedi 4 mars, Cédric Doumbé combattait au MMA GP Paris, un tournoi de MMA. Brut l’a suivi dans sa préparation et durant son combat.

“C'est important pour moi d'être le meilleur, déjà, de 1, parce que j'ai une grande bouche, donc si je n'assume pas derrière, c'est très compliqué, et je pense que ma carrière, elle peut se faire éteindre très, très vite.” Il tient à être le meilleur, et fait tout pour y arriver. Cédric Doumbé et un combattant MMA franco-camerounais. Après son mois et demi de préparation, il affrontait Pavel Klimas, un combattant polonais, au MMA GP Paris, ce samedi 4 mars. À l’occasion, Brut l’a suivi dans sa préparation avant le combat.

“Chaque combattant va répondre que c'est la perte de poids qui est la plus difficile”

Avant toute chose, chaque combattant doit passer l’étape de la pesée. “Le jour de la pesée, donc la veille du combat, je dois arriver à un poids qui ne dépasse pas 77 kilos. Clairement, si on pose la question à un sportif, un combattant de haut niveau, on lui demande ‘Quelle est la chose la plus dure?’, hormis les poids lourds, qui n'ont pas cette restriction-là, chaque combattant va répondre que c'est la perte de poids qui est la plus difficile”, pense-t-il.

Une fois passée cette étape, le bandage des mains représente aussi un élément crucial d’avant-combat. “La particularité des bandages, c'est le maintien de la main, du poignet et prévention de blessure. Pour moi, c'est très important, d'autant plus parce que je frappe très, très fort, du coup, il y a un gros risque de blessure. L'os le plus dur du corps humain, c'est le front et on n'est pas à l'abri de mettre des coups au niveau du crâne et c'est très dangereux pour les mains. Il y a beaucoup de combattants qui se cassent la main dans un combat très difficile.”