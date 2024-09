MMA : nouvelle défaite pour le Français Benoit Saint Denis, arrêté sur blessure à l'UFC Paris

Les yeux tuméfiés et le visage ensanglanté, Benoit Saint-Denis a subi un deuxième revers de rang, battu sur arrêt du médecin par le Brésilien Renato Moicano, samedi 28 septembre à Bercy lors du combat principal de l'UFC Paris. Ciryl Gane et Manon Fiorot absents de la carte, c'était à Benoît "God of War" Saint-Denis que revenait le rôle de star de la soirée pour la troisième venue en France de l'UFC, plus grande et plus prestigieuse ligue de MMA au monde.

Malgré l'absence des deux meilleurs combattants français, le rendez-vous désormais annuel avait encore fait le plein, et les spectateurs, avec Léon Marchand en bord de cage, ont de nouveau électrisé l'Accor Arena.

Mais la fête n'a pas été totale pour les 16 000 spectateurs de Bercy lorsque le médecin de l'UFC est entré dans la cage juste avant le troisième round. Après avoir examiné "BSD", dont le visage gonflé était couvert de sang, il a mis fin aux hostilités, alors que les deux combattants avaient chacun remporté une reprise.

"Je reviendrai plus fort"

Dès les premiers instants, le Nîmois a été outrageusement dominé. Cloué au sol, point fort du Brésilien, il a pris de nombreux coups au visage, ouvert à plusieurs endroits. Diminué mais valeureux, il a tout de même dominé la deuxième reprise, mais n'était plus en mesure ensuite de reprendre le combat, méconnaissable sous ses paupières boursouflées.

😱 C'EST TERRIBLE !! LE MÉDECIN MET UN TERME AU COMBAT APRÈS DEUX ROUNDS !



❌🇫🇷 Notre Français Benoit Saint Denis n'est plus capable de voir avec son œil droit et enchaîne une deuxième défaite consécutive. pic.twitter.com/yPpcyTR2fs — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 28, 2024

"Malheureusement, j'étais un peu endormi au premier round, a reconnu Benoît Saint Denis. Il a fait ce qu'il fallait pour créer suffisamment de dégâts. Désolé pour ça, je reviendrai plus fort, je suis désolé et bravo à lui." Saint Denis, 12e des poids légers avant le combat, encaisse une seconde défaite de rang et la troisième de sa carrière à l'UFC.

Il se devait pourtant de l'emporter pour reprendre sa route dans la catégorie des poids légers, six mois après une défaite par KO contre la légende Dustin Poirier. Diminué par une infection à un staphylocoque, "BSD" avait alors subi un premier coup d'arrêt en s'inclinant par KO au deuxième round, alors qu'il restait sur cinq victoires.

A 28 ans et après une progression météoritique dans les arts martiaux mixtes, le Français s'est imposé comme l'une des stars tricolores de la discipline.

Les Français Imavov et Charrière continuent leur route

Quelques instants plus tôt, Nassourdine Imavov, programmé en co-main event, avait battu l'Américain Brendan Allen. Le "Sniper", classé au quatrième rang mondial, a été déclaré vainqueur à l'unanimité des juges 29 à 28 face à Allen (8e).

⚡ LA FOUDRE MORGAN CHARRIERE !!



🔥🇫🇷🔥🇫🇷🔥🇫🇷 QUEL CROCHET DU FRANCAIS QUI ENVOIE DORMIR MIRANDA DANS LE DEUXIEME ROUND !!!



🏴‍☠️ The Last Pirate confirme qu'il ira chercher tous les bonus de l'UFC ! pic.twitter.com/D3xa9RALW7 — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 28, 2024

Autre Français présent : Morgan Charrière. Le combattant de 28 ans s'est imposé par KO face au Brésilien Gabriel Miranda. Avec un deuxième KO en trois combats depuis ses débuts à l'UFC il y a un an, "The Last Pirate" continue sa progression dans la catégorie des poids plumes. "À un moment, il m'a donné chaud, je vous ai entendu chanter la Marseillaise, ça m'a maxi-reboosté", a-t-il lancé au public après sa victoire.