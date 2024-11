Biathlon : Annecy arrête d'organiser le "Martin Fourcade Nordic Festival"

(PHILIPPE MILLEREAU / KMSP via AFP)

Ce rendez-vous de biathlon d'été rassemblait des milliers de spectateurs à chaque édition, mais la mairie d'Annecy explique que "cela ne répondait plus aux attentes des habitants, ni aux contraintes naturelles du territoire".

La municipalité d'Annecy met fin à sa collaboration avec Martin Fourcade et son événement de biathlon d'été, a appris France Bleu Pays de Savoie vendredi 29 novembre, confirmant une information de Ski Chrono. Le "Martin Fourcade Nordic Festival" (MNFN) était organisé depuis l'été 2019 et réunissait les meilleurs biathlètes et fondeurs du monde pour une compétition en ski-roues le long du lac d’Annecy et sur le Pâquier.

Ce rendez-vous de biathlon d'été, pensé et organisé par l'ancien biathlète Martin Fourcade, rassemblait des milliers de spectateurs. Mais la mairie d'Annecy explique dans un communiqué qu'elle souhaite réduire le nombre de grands événements sur le Pâquier, estimant qu'il "est apparu évident que l'offre événementielle des bords du lac ne répondait plus aux attentes des Annéciennes et Annéciens, ni aux contraintes naturelles du territoire".

Le communiqué du maire écologiste d'Annecy, François Astorg, pour expliquer sa décision de ne plus accueillir le "Martin Fourcade Nordic Festival". (CAPTURE D'ECRAN / RADIO FRANCE)

La municipalité s'appuie sur une enquête menée en 2024 auprès des "habitants et usagers" d'Annecy. Quelque 3 000 personnes ont répondu. "Les retours que nous avons eus évoquaient des questionnements sur la durée d’occupation du Pâquier (montage et démontage de la tribune), sur les dégradations de la pelouse et sur les nuisances", a précisé le maire d'Annecy, François Astorg, à France Bleu Pays de Savoie.

"Incompatibilité"

L'édile écologiste affirme avoir proposé à Martin Fourcade de trouver un autre site "avec moins d’occupation" du Pâquier. "Mais il y a une incompatibilité entre les nouvelles attentes de la ville et les exigences du festival. Je regrette vraiment qu’on ne puisse pas continuer en 2025", ajoute le maire d’Annecy. "Ce que l'on souhaite désormais, c'est privilégier sur ce site des évènements associatifs à but non lucratif."

Contactés par France Bleu Pays de Savoie, les organisateurs du "Martin Fourcade Nordic Festival" n'ont fait aucun commentaire. En coulisse, un membre de l'équipe reconnaît que les discussions pour la tenue de l'édition 2025 étaient bien avancées et que "cette décision de la ville d’Annecy a surpris tout le monde".