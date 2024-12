Marseille grand gagnant en Ligue 1, rentrée réussie du biathlon français, les bleues du hand assurent le principal... Le récap' sport du week-end

Décembre est arrivé et avec lui, les sports blancs battent leur plein. Le biathlon a repris ses droits à Kontiolahti en Finlande, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre. Un retour qui a souri aux Bleus. L'hiver rime aussi souvent avec compétitions internationales au handball, un sport où le drapeau tricolore est souvent mis à l'honneur. En parallèle, la Ligue 1 suit son cours alors que la saison de Formule 1 en est à son crépuscule... Franceinfo: sport revient pour vous sur les moments forts du week-end de sport.

Ligue 1 : l'OM remporte le choc contre Monaco, le PSG freiné

L'affiche du dimanche soir était alléchante avec un duel de premier plan entre le 2e et le 3e du championnat. Elle n'a pas déçu. Dans une rencontre engagée et intense, c'est Marseille qui a fini par prendre le dessus à la 89e minute sur penalty (2-1) ponctuant un match référence pour l'OM, en difficulté jusqu'ici à domicile. Un succès qui permet aux Olympiens de ravir la place de dauphin à l'ASM.

🥳 | La communion entre les joueurs de l’OM et leur public. 🔵⚪️ #OMASM pic.twitter.com/AwlMzAKzmj — DAZN France (@DAZN_FR) December 1, 2024

Les Marseillais glânent également deux points à Paris, tenu en échec par Nantes la veille (1-1). Nettement dominateurs, avec une possession de balle record en Ligue 1 (84%), les Parisiens ont perdu deux points par manque de réalisme et d'efficacité dans la surface adverse. Une constante pour l’équipe de Luis Enrique depuis le début de la saison. La belle opération est à mettre au crédit de Lyon. Vainqueurs 4-1 à Nice, les Gones sont cinquièmes, à un point de Lille, et restent sur huit rencontres sans défaite dans l'élite depuis leur revers 3-2 contre Marseille le 22 septembre.

Biathlon : les relais français lancent la saison avec quatre podiums en quatre courses

Les Français du biathlon sont en forme dès le début de la saison. Le relais masculin de dimanche a marqué la première victoire tricolore de l'année. Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot et Emilien Jacquelin ont mené la course de bout en bout et ont pris le meilleur sur la Norvège des frères Boe.

🥇🥇🥇🇫🇷🇫🇷



Le premier relais masculin pour la France !

La Norvège et la Suède complètent le podium, seul Emilien Jacquelin a manqué 2 petites balles sur le tir debout.

Restez avec nous pour le relais féminin ! #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/2wMLUBtNSw — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 1, 2024

Les Françaises pouvaient imiter leurs homologues masculins sur leur relais, mais la victoire a échappé à Julia Simon, dernière relayeuse. Dans le dernier tour, la Savoyarde a raté son dernier tir, et prise de crampes au mollet a dû se contenter de la deuxième place, derrière la Suède.

La veille, les Français avaient déjà figuré sur tous les podiums. Sur le relais mixte simple, avec Quentin Fillon Maillet et Julia Simon, les Bleus avaient pris la deuxième place derrière les Suédois. Sur le relais mixte, Emilien Jacquelin a été rejoint et dépassé dans les derniers mètres par le Norvégien Vebjoern Soerum.

Ski : à quelques secondes d'une 100e victoire, Mikaela Shiffrin chute

Les passionnés de ski avaient marqué ce week-end d'une pierre blanche, impatients de voir Mikaela Shiffrin décrocher sa 100e victoire en Coupe du monde. Tous les ingrédients étaient réunis pour que l'Américaine franchisse ce cap historique, inédit dans l'histoire du ski, devant son public à Killington, dans le Vermont (États-Unis). A 29 ans, la skieuse devait avoir deux occasions idéales pour réaliser cet exploit, sur ses disciplines de prédilection : le géant et le slalom.

La 100e victoire en Coupe du monde attendra : Mikaela Shiffrin victime d'une vilaine chute lors de la 2e manche du géant à Killington 😬 #ChaletClub pic.twitter.com/7xlBFy0CsK — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 30, 2024

Leader après la première manche du géant, samedi, Shiffrin est tombée brutalement à la fin de la seconde manche. Non partante pour le slalom de dimanche, Shiffrin souffre d'une "sévère blessure musculaire" et d'une plaie "profonde" du côté droit de l'abdomen. La suite de sa saison n'est pourtant pas remise en cause pour le moment.

F1 : Ferrari se rapproche de McLaren dans la bataille pour le titre des constructeurs

Le titre de champion du monde ayant déjà été décerné à Max Verstappen (Red Bull), l'enjeu se situe principalement autour du titre constructeurs pour cette fin de saison. Mais le Néerlandais reste toujours avide de succès. Lors du Grand Prix du Qatar, dimanche, le pilote Red Bull a une nouvelle fois fait preuve de sa supériorité. Dès le départ, il a pris l'ascendant. Malgré la pression exercée par Lando Norris, pénalisé à la fin du Grand Prix, Verstappen a conservé sa première place jusqu'au bout.

Au classement des constructeurs, Red Bull est désormais hors course, trop en retard pour espèrer décrocher le titre. Seules McLaren et Ferrari peuvent encore se le disputer. Grâce à la deuxième place de Charles Leclerc et à la 6e place de Carlos Sainz, l'écurie italienne revient à 21 points des Britanniques. Le Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière course de la saison la semaine prochaine, sera le juge de paix.

Handball : les Bleues qualifiées pour le tour principal de l'Euro

Deux matchs gagnés et un billet déjà décroché pour le tour principal de l'Euro. Déjà en tête du groupe après leur large succès contre la Pologne (35-22), les handballeuses françaises se sont imposées samedi contre l'Espagne lors du deuxième match (24-22), avec notamment la 300e réalisation de Chloé Valentini sous le maillot tricolore. Ce lundi, elles joueront contre le Portugal (20h30) pour conclure le tour préliminaire.