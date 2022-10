Les larmes de Raphaël Varane, les Bleues en quarts du Mondial de rugby, Fabio Quartararo retarde l'échéance… Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

L'inquiétude autour de Raphaël Varane à moins d'un mois du Mondial au Qatar. La qualification de l'équipe de France féminine de rugby pour les quarts de la Coupe du monde. Le titre retardé de Francesco Bagnaia en MotoGP. Les performances marquantes des Français au Mondiaux de paracyclisme. L'ouverture de la Coupe du monde de ski alpin... Voilà ce qu'il ne fallait pas manquer du week-end de sport.

Football: Griezmann, Mbappé, Varane... le baromètre des Bleus

A un mois de la Coupe du monde au Qatar, les Bleus ont connu des fortunes diverses. Antoine Griezmann, auteur d'un doublé (avec un but sur corner direct), et Ousmane Dembélé, un but et trois passes décisives avec le Barça, ont brillé en Liga, autant que Kylian Mbappé en Ligue 1 (2 buts et une passe décisive contre Ajaccio).

A l'inverse, Raphaël Varane a jeté un doute sur sa participation au Mondial, après être sorti blessé et en larmes samedi contre Chelsea. Les résultats des examens du défenseur central mancunien sont très attendus. Karim Benzema a pour sa part été ménagé par le Real Madrid pour une fatigue musculaire au quadriceps gauche, quelques jours après avoir reçu le Ballon d'or. Enfin, Hugo Lloris n'a pas rassuré avec une sortie approximative ouvrant la voie à la défaite de Tottenham contre Newcastle (1-2)

Raphael Varane sort en pleurs sur blessure lors de Chelsea / Manchester United



Mondial de rugby 2022 : les choses sérieuses commencent pour les Bleues

La courte défaite contre l'Angleterre est oubliée pour l'équipe de France. Les joueuses de Thomas Darracq ont passé leurs nerfs sur les Fidji (44-0), samedi, pour leur dernier match de la phase de groupes. Les Bleues ont inscrit sept essais dans un match qu'elles ont maîtrisé de bout en bout. Idéal pour la confiance, même si les Tricolores n'ont pas cédé à l'euphorie, avant de débuter les choses sérieuses et les quarts de finale.

La demi de mêlée des Bleues, Pauline Bourdon, face aux Fidji, le 22 octobre 2022. (MARTY MELVILLE / AFP)

Le XV de France sera opposé à l'Italie pour son prochain match, samedi 29 octobre, à Whangarei, à 16h30 heure locale (5h30 heure française). Il s'agit de la première fois qu'une équipe italienne, hommes et femmes confondus, se qualifie pour les quarts d'un Mondial de rugby.

MotoGP : le titre se jouera à Valence

Le dénouement de la saison attendra le dernier Grand Prix. En Malaisie, Fabio Quartararo est parvenu à s'accrocher à la troisième place pour empêcher le sacre de Francesco Bagnaia, vainqueur de la course, devant Enea Bastianini. "El Diablo" en profite pour retrouver le podium, pour la première fois depuis le Grand Prix d'Autriche, en août.

Le Français compte désormais 23 points de retard sur l'Italien et devra obligatoirement l'emporter à Valence (Espagne), le 6 novembre, et espérer au mieux une quinzième place de l'Italien pour conserver son titre. Autrement, "Pecco" Bagnaia sera sacré champion du monde pour la première fois. Un titre pilote attendu par l'écurie Ducati depuis 2007, et le sacre de Casey Stoner.

14 médailles pour la France aux Mondiaux de paracyclisme

Une semaine après les exploits de Mathilde Gros, Benjamin Thomas ou encore Donavan Grondin, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines a accueilli les Mondiaux de paracyclisme de jeudi à dimanche. Le clan tricolore y a particulièrement brillé avec 14 médailles glanées dont 5 pour le seul Alexandre Léauté. Le Costarmoricain de 22 ans est désormais quadruple champion du monde (omnium, scratch, contre-la-montre, poursuite), mais aussi médaillé d'argent en vitesse par équipes avec Dorian Foulon et Kévin Le Cunff. De son côté, Marie Patouillet a décroché trois breloques individuelles, deux en argent (sprint et omnium) et une en bronze (scratch).

Ski alpin : Odermatt, le premier géant

Une reprise sur les chapeaux de roues. Pour le début de la saison blanche, le Suisse Marco Odermatt, tenant du titre du gros globe de cristal, a remporté le géant de Sölden (Autriche) dimanche, la première course de la saison de la Coupe du monde de ski alpin. Le champion olympique de la spécialité a devancé le Slovène Zan Kranjec (à + 0''76) et le Norvégien Henrik Kristoffersen (à + 0''97).

Du côté des Tricolores, Thibaut Favrot est le seul à accrocher le Top 10 et Victor

Muffat-Jeandet termine lui à une belle 11e place pour son retour à la compétition. Le skieur de Val-d'Isère retrouve la neige après une fracture à la cheville droite qui l'avait contraint à stopper sa saison en janvier dernier, manquant ainsi les Jeux olympiques de Pékin. Enfin, Alexis Pinturault, malgré une bonne première manche avec le huitième chrono, a terminé 20e.

Le géant dames, prévu samedi, a en revanche été annulé à cause de mauvaises conditions météo. Pas sûr non plus que la prochaine épreuve, à savoir la descente de Zermatt-Cervinia, se tienne les 5 et 6 novembre. Un contrôle doit être effectué. Chez les hommes, cette étape (qui devait se tenir les 29 et 30 octobre) a déjà été rayée du calendrier, faute de neige.