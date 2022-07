Le XV de France sur le toit du monde, les Bleues en démonstration, Djokovic se rapproche de Nadal… Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Un nouveau week-end de sport passionnant. Emotions, enseignements et statistiques historiques ont marqué l'actualité sportive ces derniers jours. L'équipe de France de rugby a bouclé son année en or avec une victoire face au Japon, les Bleues du foot ont brillé pour leur entrée en lice à l'Euro 2022, Elena Rybakina et Novak Djokovic ont remporté Wimbledon, Van Aert et Pogacar ont fait souffrir leurs adversaires sur le Tour de France, et Charles Leclerc a dompté le Red Bull Ring devant Max Verstappen.

Rugby : le XV de France, inarrêtable, termine la saison invaincu

Ils ont fini en beauté. Les Bleus ont remporté, samedi 9 juillet, leur deuxième match de la tournée d'été contre le Japon (20-15), au Stade olympique de Tokyo. Menés à la mi-temps sous une chaleur étouffante, les hommes de Fabien Galthié ont réussi à revenir au score pour finalement l'emporter. Grâce à cette nouvelle victoire, le XV de France termine la saison invaincu et égale son record de dix victoires consécutives, établi en octobre 1937. L'équipe de France n'a plus concédé de défaite depuis le mois de juillet 2021 en Australie.

Le Français Matthieu Jalibert face au Japon, le 9 juillet 2022 au National Stadium de Tokyo. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Il s'agit de la meilleure saison sous l'ère Galthié avec, en prime, des victoires de prestige comme celle face à la Nouvelle-Zélande en novembre 2021 et le Grand Chelem lors du Tournoi des six nations en mars. Cette succession de bons résultats permet ainsi aux Tricolores d'asseoir davantage leur surprématie en prenant, lundi, la tête du classement mondial. Il s'agit d'une première pour la France depuis l'instauration de ce classement en 2003. Les Bleus récupèrent la place jusqu'ici occupée par l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, battue d'un rien samedi par le pays de Galles (12-13). Prochaine étape pour le XV de France : la tournée d'automne en novembre prochain.

Wimbledon : Elena Rybakina nouvelle reine à Londres, septième sacre pour Novak Djokovic

Elena Rybakina a inscrit son nom dans l'histoire, samedi 9 juillet. En s'imposant face à la Tunisienne, Ons Jabeur, en finale du tournoi de Wimbledon (3-6, 6-2, 6-2), Elena Rybakina a remporté son premier titre majeur. Elle est aussi devenue la première Kazakhstanaise à remporter un tournoi du Grand Chelem depuis le début de l'ère Open.

Elena Rybakina tient le trophée féminin de Wimbledon, le "Venus Rosewater dish", samedi 9 juillet 2022. (SEBASTIEN BOZON / AFP)

A 23 ans et 22 jours, la joueuse d'origine russe, naturalisée kazakhstanaise il y a quatre ans, est également devenue la plus jeune joueuse depuis Petra Kvitova en 2011 à soulever le trophée à Londres. Elle qui ne s'attendait "même pas à être encore à Wimbledon pour la deuxième semaine", n'a pu cacher son émotion après sa victoire. "Je n'ai pas les mots pour dire à quel point je suis heureuse", a-t-elle confié en conférence de presse.

Dimanche, le duel entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios a été animé. Sans grande surprise et avec la force de l'expérience, c'est le Serbe qui l'a emporté sur le gazon du All England Lawn Tennis Club. En quatre sets (4-6, 6-3, 6-4, 7-6), "Djoko" a su garder son calme quand son adversaire australien a, au fil du match, craqué petit à petit. Avec ce succès, l'ancien n°1 mondial a conquis son septième titre à Wimbledon et a vu son compteur de Grand Chelem se porter à 21, soit une seule unité de moin que Rafael Nadal (22).

Euro 2022 : les Bleues cartonnent pour leur entrée en lice

C'est ce qu'on appelle réussir son entrée pour les joueuses de l'équipe de France de football. Les coéquipières d'une grande Grace Geyoro, auteure d'un triplé historique, ont survolé la rencontre face à l'Italie pour s'imposer largement (5-1). La première période a été un véritable récital des Bleues qui, avec un pressing haut et une certaine rigueur, n'ont pas laissé souffler les Transalpines, jusqu'à les écoeurer.

Grace Geyoro et Delphine Cascarino fêtent le troisième but de la joueuse parisienne lors du premier match de l'Euro face à l'Italie, le 10 juillet 2022. (FRANCK FIFE / AFP)

La deuxième période a cependant révélé les quelques lacunes qui peuvent entourer ce onze de Corinne Diacre. Coupables de quelques errements défensifs, les Françaises ont même concédé un but sur une tête adverse à la suite d'une erreur de marquage. L'équipe de France affrontera la Belgique pour son deuxième match jeudi 14 juillet.

Tour de France : Van Aert et Pogacar héros du week-end, le show Jungels

Vendredi 8 juillet, l'heure était au premier test pour les favoris sur ce Tour de France. Comme un symbole, c'est le maillot jaune et double tenant du titre, Tadej Pogacar, qui l'a emporté au sommet de la Super Planche des Belles Filles où son rival de l'année dernière Jonas Vingegaard lui a tenu la dragée haute avant d'être battu dans les derniers mètres.

Le lendemain, dans une étape plus tranquille, un homme au gabarit imposant et au maillot vert est venu lever les bras tout proche du stade olympique de Lausanne. Le Belge Wout van Aert s'est offert son deuxième bouquet sur cette Grande Boucle en devançant, au sprint, Michael Matthews et... Tadej Pogacar.

Dimanche, le Luxembourgeois Bob Jungels a vécu une forme de résurrection sur la neuvième étape entre Aigle et Châtel. Le coureur d'AG2R Citroën l'a emporté après un impressionnant raid solitaire de 62 kilomètres et a bien résisté au retour d'un certain Thibaut Pinot, auteur d'une belle remontée dans les derniers kilomètres. A l'aube de la deuxième semaine, Pogacar est donc solide leader, Vingegaard est son plus féroce rival, les Français Bardet et Gaudu sont en forme et Van Aert ne cesse d'impressionner.

Formule 1 : Charles Leclerc dompte le Red Bull Ring

Gagner sur un tracé qui porte le nom de l'écurie son rival, c'est fait. Le Monégasque Charles Leclerc a été le plus rapide, dimanche 10 juillet, pour franchir la ligne d'arrivée en tête du Grand Prix d'Autriche. Le pilote Ferrari a ainsi remporté son troisième succès de la saison devant la Red Bull de Max Verstappen et la Mercedes de Lewis Hamilton. Meilleur Français, Esteban Ocon a terminé cinquième.

Le GP d'Autriche a aussi été marqué par l'image impressionnante de l'abandon de Carlos Sainz dans une monoplace en feu. Victime d'un accrochage dès le début de course et en difficulté par la suite, Sergio Pérez a aussi dû mettre la flèche. Au classement des pilotes, Verstappen reste solide leader avec 38 points d'avance sur Leclerc.