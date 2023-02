Le XV de France se fait peur, Riner inoxydable, le PSG s'envole... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Pour leur entrée en lice dans le Tournoi des six nations, les Bleus l'ont emporté dans la douleur en Italie (29-24), dimanche après-midi à Rome.

Le XV de France a réussi son entrée dans le Tournoi des six nations en Italie, malgré une copie en demi-teinte (29-24), dimanche 5 février. Le même jour, Teddy Riner a remporté pour la septième fois le Paris Grand Slam alors que, la veille, le PSG a accru son avance en tête de la Ligue 1 puisque l'OM a été battu par Nice, à domicile pour la première fois depuis le 1er novembre dernier. Retour sur les immanquables du week-end.

Six nations : les Bleus minimalistes, l'Irlande et l'Ecosse frappent fort

Tenante du titre, l'équipe de France a frisé la correctionnelle en Italie (victoire 29-24) dimanche. Rapidement devant au score, les Bleus se sont enlisés dans un faux rythme et ont été surpris par la cadence imprimée par les Italiens. Avec cette victoire bonifiée, l'opération comptable est excellente, mais le rendu global et l'indiscipline chronique (18 fautes) interpellent.

Future adversaire des Bleus, l'Irlande a impressionné au pays de Galles (victoire 34-10) samedi. Archi-dominateurs dans le premier acte, les Irlandais, et leurs avants robustes, ont contenu les timides offensives galloises, jusqu'à s'offrir un point de bonus récompensant leur maîtrise. L'Ecosse a également décroché un succès plein de panache en Angleterre (29-23), au terme d'un match à rebondissements. Cette victoire, agrémentée d'un bonus offensif, a été acquise grâce à un Duhan Van der Mewe des grands soirs, auteur d'un superbe doublé.

Judo : Teddy Riner puissance 7

Il est insubmersible. A 33 ans, Teddy Riner a remporté le Paris Grand Slam pour la septième fois de sa carrière, rejoignant Lucie Décosse en tête du palmarès de cette compétition très prestigieuse. Pour son retour à la compétition, le colosse français a montré sa bonne forme, même s'il a volontiers admis ne pas se sentir à 100% de ses capacités. "Ça fait plaisir, car ça a été dur de revenir après ma blessure il y a quelques mois", a déclaré le judoka à Stade 2 quelques minutes après son sacre.

Le sort de la finale contre Hyoga Ota, pénalisé à trois reprises pour refus de combattre, illustre à merveille l'aura toujours intacte du triple médaillé d'or olympique. A un an et demi des Jeux, le maître continue d'impressionner.

Ligue 1 : l'OM tombe à domicile et laisse s'envoler le PSG

Privé de Neymar et Kylian Mbappé, Paris s'est imposé petitement face à Toulouse, samedi (2-1). Les Parisiens s'en sont remis à Achraf Hakimi et Lionel Messi et confortent leur place de leader, car l'OM, son dauphin, a chuté (3-1) au Vélodrome pour la première fois de l'année 2023, lors de la venue de Nice. Le troisième, Lens, a de nouveau été freiné à Brest (1-1) et se trouve sous la menace de Monaco, vainqueur à Clermont (2-0), revenu à deux points. Dans la course à l'Europe, les Lillois, rapidement menés (25 secondes), ont renversé le match pour finalement s'imposer sur la pelouse de Rennes (1-3).

Cyclo-cross : Mathieu van der Poel prophète en son pays

La rivalité Wout Van Aert-Mathieu van der Poel a connu un nouvel épisode, lors des championnats du monde de cyclo-cross, dimanche. A Hoogerheide, aux Pays-Bas, devant son public, le petit-fils de Raymond Poulidor a décroché la timbale en devenant pour la cinquième fois de sa carrière champion du monde. Pour leur 138e affrontement dans la boue chez les pros, VDP a dompté le Belge au terme d'un nouveau duel épique.

Premier League : Kane passe le cap des 200 et plie les Cityzens

En faisant tomber Manchester City (1-0), Harry Kane (Tottenham) a inscrit son 200e but en Premier League. Il est aussi devenu le troisième joueur de l'ère moderne à atteindre ce stade, après Alan Shearer et Wayne Rooney. La statistique traduit la dimension de l'avant-centre, qui est désormais seul meilleur buteur de l'histoire des Spurs (267 buts toutes compétitions confondues), devançant la légende Jimmy Greaves d'une unité.

Non content d'entrer dans l'histoire de son club, Kane a replacé les siens dans la course à la Ligue des champions... et douché des Cityzens désireux de se relancer dans la course au titre. Ils pouvaient pourtant se rapprocher d'Arsenal, battu par Everton samedi (0-1), et qui conserve 5 points d'avance en tête.