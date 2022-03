Le XV de France peut rêver grand, Fillon Maillet ne s'arrête plus, les stars du PSG huées par leur public... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Difficile d'échapper au vent d'euphorie après le succès des Bleus en terre galloise, vendredi soir, qui leur permet de tutoyer l'espoir de regoûter aux joies de remporter un Grand chelem. Aussi réjouissante soit-elle, cette victoire ne saurait occulter les autres temps forts du week-end, à commencer par l'autre "cocorico" du jour, le gros globe en biathlon décroché par Quentin Fillon Maillet.

Rugby : les Bleus à un pas du Graal

Il faut parfois savoir mettre les mains dans le cambouis pour en extraire de l'or. Vendredi, à Cardiff, les Bleus ont souffert comme rarement depuis le début du Tournoi mais ils ont su, grâce notamment à une défense irréprochable, se défaire des empêcheurs de tourner en rond gallois. Ce succès leur ouvre grand les portes d'un Grand chelem qui les fuit depuis 2010. Pour, enfin, casser la spirale, l'équation est simple : il faudra battre les Anglais la semaine prochaine au Stade de France.

Des Anglais héroïques eux aussi face à l'Irlande mais qui ont fini par céder en fin de match après avoir disputé la quasi-totalité de la rencontre à 14 contre 15. Le XV du Trèfle, en cas de victoire contre l'Ecosse et de défaite des Bleus dans le Crunch, reste donc la seule équipe à pouvoir priver les hommes de Galthié de la victoire finale dans ce Tournoi 2022.

Les Français célèbrent leur victoire contre le pays de Galles vendredi 11 mars au Millennium Stadium de Cardiff. (RUI VIEIRA / AP / SIPA)

Biathlon : Quentin Fillon Maillet, le nouvel ogre

Ses cinq médailles aux Jeux olympiques de Pékin ne l'avaient pas rassasié. Sur la lancée d'un hiver quasi parfait, Quentin Fillon Maillet a profité d'une deuxième place sur la mass start d'Otepää, en Estonie, pour décrocher son premier titre de vainqueur de la coupe du monde. Il devient le premier Français à s'adjuger le gros globe de cristal depuis la légende Martin Fourcade en 2018 et rentre, à son tour, dans l'histoire du sport tricolore.

La frustration de cette deuxième place est rapidement effacée par la victoire du gros globe de cristal Cette saison est exceptionnelle, mais il reste encore des objectifs à aller chercher la semaine prochaine et je me battrai jusqu’au bout.

À demain !

@k_voigt_fotografie pic.twitter.com/kveo4zj8pX — Quentin Fillon Maillet (@quentinfillon) March 12, 2022

Cyclisme : la Slovènie rafle tout

L'hydre à deux têtes du cyclisme slovène s'est déployée cette semaine. La première, celle de Primoz Roglic, a parfois dodeliné mais elle a fini par s'adjuger Paris-Nice. La seconde, la plus impériale, et qui possède les traits de Tadej Pogacar, a survolé le Tirreno-Adriatico. Si les méthodes ont différé, Roglic s'appuyant sur la puissance collective de la Jumbo-Visma, et Pogacar sur son écoeurant talent, le résultat final demeure le même : la Slovénie reste la nation dominante sur les courses à étapes. A quatre mois du Tour de France, le reste du monde est prévenu.

Football : PSG, la fracture ouverte

Jamais, dans l'histoire pourtant tourmentée entre Paris et son public, la relation n'avait atteint ce degré de rejet par les supporters. La bronca qui a accueilli les défaits de Madrid, et particulièrement celle qui a accompagné chaque ballon touché par Messi et Neymar, fera date. Le point de non retour n'est pas encore atteint, mais il n'est pas loin. Et ce n'est pas la victoire facile contre les apathiques Girondins de Bordeaux qui va réconcilier le Parc avec ses joueurs, à l'exception de Kylian Mbappé, le seul à avoir échappé à la vindicte populaire. Mais sera-t-il encore là la saison prochaine pour essayer de renouer un lien qui semble définitivement rompu ?

Rugby : Montpellier nouveau leader du Top 14

Il n'y avait que deux matchs de Top 14 ce week-end mais ils ont eu de grosses répercussions au classement. Dans l'ombre de la victoire des Bleus à Cardiff, Montpellier a profité de sa courte victoire contre Toulon (18-16), samedi en match décalé de la 14e journée, pour ravir provisoirement les commandes du championnat à Bordeaux-Bègles.

Le MHRC n'avait plus occupé la place de leader depuis la saison 2017-2018, passée en tête quasiment de bout en bout. Le RCT, toujours engagé dans une inhabituelle lutte pour le maintien, se contentera du point de bonus défensif. Les Varois possèdent désormais trois unités d'avance sur le premier baragiste, Perpignan. Dimanche, l'UBB avait l'occasion de reprendre la tête du classement mais les Girondins ont concédé leur cinquième revers de rang en Top 14, cette fois à Clermont (29-26).

Basket : Popovich, seul au sommet de la NBA

Il avait déjà cinq bagues de champion NBA aux doigts de la main. Il n'aura pas assez de phalanges, en revanche, pour compter le nombre de ses victoires sur le banc de San Antonio. Grâce à un succès 104-102 contre Utah dans la nuit de vendredi à samedi, l'entraîneur des Spurs est devenu, à 73 ans, le coach le plus victorieux de l'histoire de la ligue avec 1336 succès. Il a dépassé, à cette occasion, une autre légende : Don Nelson. S'il se dit de plus en plus que "Pop" pourrait se retirer à la fin de la saison, son héritage, lui, demeurera pour toujours.

This moment with Gregg Popovich and the Spurs players pic.twitter.com/0LIf67YGKS — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 12, 2022

Clap de fin pour les Jeux Paralympiques

Après neuf jours de compétition, la 13e édition des Jeux paralympiques d'hiver s'est achevée dimanche dans la capitale chinoise, au terme d'une édition marquée par l'exclusion des athlètes russes et biélorusses à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Avec douze médailles (7 d'or, 3 d'argent et 2 de bronze), la délégation française termine à la quatrième place du tableau des médailles. C'est la Chine qui termine en tête avec 61 médailles au total (dont 18 en or).