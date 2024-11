Le retour victorieux de Dupont et du XV de France, Lyon remporte le derby, c'est parti pour le Vendée Globe... Le récap sport du week-end

Dans une soirée aux allures de feu d'artifice, l'équipe de Fabien Galthié a écrasé le Japon, samedi 9 novembre, pour son retour au Stade de France, alors qu'à Angers, le PSG a facilement disposé du SCO, dans un week-end de Ligue 1 marqué par le retour du derby Lyon-Saint Etienne, remporté par les Gones. Il fallait être à Riyad pour trouver plus de suspense avec la finale du Masters WTA remportée au tie-break du troisième et dernier set par Coco Gauff.

Rugby : retour gagnant pour le XV de France avec un grand Antoine Dupont

Les Bleus ont parfaitement débuté leur tournée d'automne, samedi 9 novembre, en écrasant le Japon 52-12 au Stade de France, enceinte qu'ils retrouvaient un an après leur cruelle défaite en quarts de finale du Mondial 2023. Les hommes de Fabien Galthié ont rendu une copie parfaite, avec huit essais, dont deux doublés de Louis Bielle-Biarrey et de Paul Boudehent.

Cette large victoire n'est pas non plus étrangère au retour du capitaine Antoine Dupont, après avoir passé l'été avec l'équipe de France de rugby à VII médaillée d'or aux Jeux de Paris. Un plein de confiance à une semaine d'affronter la Nouvelle-Zélande pour un choc qui fera office de premier vrai test de la saison. Des Blacks qui se sont imposés en Irlande (23-13), une semaine après un succès sur le fil contre l'Angleterre à Twickenham (24-22).

Dans les autres rencontres du week-end, la sensation est venue des Fidji, vainqueurs du pays de Galles (24-19), une première depuis 2007. Les Îliens ont d'ailleurs été les premiers à expérimenter le carton rouge de 20 minutes, quelques heures avant l'Ecosse, battue par l'Afrique du Sud (32-15).

Ligue 1 : Lyon fête le retour du derby, fortunes diverses pour Paris et Marseille

Cela faisait près de trois ans que la France du football attendait le retour de l'un de ses derbys les plus historiques. Vainqueur de quatre des cinq précédents, pour un nul, l'OL a continué de faire parler sa domination régionale contre Saint-Etienne en maîtrisant une rencontre, finalement remportée seulement 1-0. Lyon pointe désormais au 5e rang du championnat. L'ASSE, 16e, est virtuellement barragiste.

Un derby venu clore une 11e journée démarrée vendredi par la cinglante défaite 3-1 contre Auxerre d'un OM qui continue de faire preuve de fébrilité au Vélodrome. Monaco en a profité, samedi, pour ravir la deuxième place aux Olympiens avec une victoire 3-1 forgée en fin de match à Strasbourg.

Lille est passé proche de profiter également du revers marseillais pour monter sur le podium, mais a concédé l'égalisation sur la dernière action de son match contre Nice dimanche (2-2). En tête, le PSG s'est baladé samedi contre Angers, inscrivant quatre buts en première période pour s'assurer un succès sans trembler (4-2). Paris compte six points d'avance sur Monaco et neuf sur Marseille.

Vendée Globe : l'aventure débute pour les 40 skippeurs

Ils sont partis ce dimanche à 13h02 exactement et personne ne peut savoir avec précision quand ils reviendront. Les 40 skippeurs, un record, engagés sur le Vendée Globe ont pris le départ de cet exigeant tour du monde en solitaire et sans escale. Le record de 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes établi par Armel Le Cléac'h pourrait bien être battu lors de cette édition avec des IMOCA de plus en plus performants.

Tennis : Coco Gauff reine du Masters WTA

Une victoire au bout du suspense. L'Américaine Coco Gauff a remporté le Masters WTA de fin d'année samedi 9 novembre, à Riyad (Arabie saoudite), le tournoi réunissant les huit meilleures joueuses mondiales de la saison. Après un combat de plus de trois heures (3h04), la numéro 3 mondiale est venue à bout de la Chinoise Qinwen Zheng (n°7) en trois sets (3-6, 6-4, 7-6). A 20 ans et sept mois, la gagnante de l'US Open 2023 devient la plus jeune lauréate du tournoi depuis Maria Sharapova en 2004. Pour remporter son premier titre dans ce tournoi, l'Américaine a battu la n°2 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek en poules et la n°1 mondiale Aryna Sabalenka en demi-finales.

L'édition masculine du Masters, elle, a tout juste débuté à Turin. Taylor Fritz contre un Daniil Medvedev en perdition (6-4, 6-3) et Jannik Sinner opposé à Alex de Minaur (6-3, 6-4), qui ne l'a jamais battu en huit confrontations désormais, se sont imposés sans trembler. Pour la première fois depuis 2001, ni Roger Federer, ni Novak Djokovic, ni Rafael Nadal ne participent à ce tournoi, dont l'édition 2024 apparaît comme moins relevée que les précédentes.

Basket : les Bleues continuent leur sans-faute et ont un pied et quatre orteils à l'EURO

Dans le centre olympique Rimi de Riga et sa capacité d'accueil de moins d'un millier de spectateurs, l'équipe de France a fait le travail, dimanche, en s'imposant largement 82-51. Comme face à Israël trois jours auparavant (94-52), Jean-Aimé Toupane a pu continuer sa revue d'effectif en utilisant douze joueuses différentes.



Avec quatre larges victoires en autant de rencontres dans ces qualifications pour le championnat d'Europe, les vice-championnes olympiques sont quasiment assurées d'être de la partie en juin 2025. Les Tricolores se retrouveront en février pour composter leur ticket à domicile contre l'Irlande.