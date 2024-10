Le PSG sans souci face à l'OM, Félix Lebrun dans l'histoire, Giovanni Mpetshi Perricard s'offre une première... Le récap sport du week-end

Du sport partout, pour tous. Ce week-end, que l'on soit amateur de NBA ou de Formule 1, suiveur de la planète football ou des exploits des frères Lebrun en tennis de table, il y en a eu pour tous les goûts, avec plusieurs belles prestations des sportifs tricolores. Franceinfo: sport vous propose la synthèse de plusieurs moments forts de ces dernières heures.

Ligue 1 : il n'y a pas eu match entre le PSG et l'OM

20 minutes ont suffi à dessiner le dénouement du premier Classique de la saison. Après un but précoce de Joao Neves, le PSG s'est rapidement retrouvé en supériorité numérique. L'expulsion d'Amine Harit (20e) a tué toute forme de suspense après un début de match déjà à sens unique.

Paris a déroulé grâce à un but contre-son-camp de Leonardo Balerdi (29e) et au 8e but en Ligue 1 cette saison de Bradley Barcola (40e). Puis, rideau. Il y a bien eu des occasions en deuxième période, mais les buts ne sont jamais venus. Peu importe pour le PSG, plus que jamais leader du championnat après neuf journées, avec trois points d'avance sur Monaco, battu par Nice dimanche (1-2).

F1 : Carlos Sainz vainqueur au Mexique

Impérial Carlos Sainz. Auteur de la pole position, l'Espagnol s'est aussi imposé lors du Grand Prix du Mexique, devançant Lando Norris et son coéquipier Charles Leclerc. C'est sa deuxième victoire cette saison, la cinquième pour Ferrari, qui en a profité pour prendre la deuxième place au classement constructeurs, devant Red Bull.

VICTOIRE DE CARLOS SAINZ À MEXICO ! 💪



LA 4e POUR LUI EN FORMULE 1 🏆🏆🏆🏆



Il devance Norris et Leclerc, qui prend le point du meilleur tour 🇲🇽 #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/3R2BwkHvuH — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 27, 2024

Si l'écurie italienne aurait pu célébrer un doublé sans une erreur de Charles Leclerc en fin de course, celle-ci a surtout été marquée par un duel musclé entre Lando Norris et Max Verstappen. Une joute qui n'a cette fois-ci pas souri au champion du monde sortant, pénalisé de 10 secondes à deux reprises. Finalement sixième, il perd encore un peu de son avance sur son rival britannique, à quatre courses de la fin de saison.

Tennis de table : Félix Lebrun au sommet de son art à Montpellier

Félix Lebrun a digéré son élimination en quarts de finale des championnats d'Europe. À domicile, le jeune pongiste français s'est imposé à l'occasion du tournoi WTT Champions de Montpellier. Opposé en finale au numéro 1 japonais Tomokazu Harimoto, celui contre lequel il avait sauvé trois balles de match lors du match pour le bronze par équipes aux JO cet été à Paris, il n'a cette fois-ci pas tremblé, en s'imposant en cinq sets (11-7, 11-9, 11-6, 8-11, 11-4), sans jamais donner l'impression de douter.

💫 🇫🇷 Quelques mois après avoir perdu face à son frère en finale des championnats de France, Félix Lebrun remporte le plus grand tournoi WTT jamais remporté par un Européen... et monte sur la table. MAGNIFIQUE ! 🏆 pic.twitter.com/N9yMyVmvHl — RMC Sport (@RMCsport) October 27, 2024

Premier Européen à remporter un tournoi de cet acabit, équivalent à un Masters 1000 en tennis, il conclut un week-end à graver dans le marbre, au cours duquel il a battu son frère, Alexis, pour la première fois de sa carrière. Déjà victorieux en quatre manches sèches du n°2 mondial, Lin Shidong, qui restait sur 19 victoires consécutives, (14-12, 11-9, 11-9, 11-3) en demi-finale, il confirme qu'il a définitivement franchi un cap.

Tennis : Giovanni Mpetshi Perricard, la deuxième rayonnante

Huitième de finaliste surprise pour sa première participation à Wimbledon cet été, Giovanni Mpetshi Perricard avait, depuis quelques semaines, un peu baissé la garde. Physiquement et mentalement un peu entamé, le Lyonnais de 21 ans a retrouvé de très belles sensations à Bâle tout au long de la semaine. Et face à un autre gros serveur du circuit, l'Américain Ben Shelton, en finale, le Français est allé chercher en Suisse son deuxième titre en carrière sur le circuit ATP (6-4, 7-6), le premier en ATP 500.

🔹 2ème titre

🔹 1er ATP 500

🔹 100% de réussite en finale ATP

🔹 22 aces en finale

🔹 0 break concédé sur le tournoi

📈 31ème mondial demain

🔥 Bat Auger-Aliasssime, Shapovalov, Rune et Shelton à la suite



PHÉNOMÉNAL GIOVANNI MPETSHI PERRICARD pic.twitter.com/JhQbl0SBCr — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) October 27, 2024

Ce succès boucle à merveille une semaine fantastique en Suisse pour le Français, qui a battu Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Holger Runer et Ben Shelton. Alors qu'il sera aux portes du top 30 lundi, il va pouvoir aborder le tournoi de Paris-Bercy en pleine confiance et peut même déjà rêver à un statut de tête de série à l'Open d'Australie en janvier prochain.

Liga : le Barça dompte le Real, Mbappé critiqué

Une humiliation en bonne et due forme. Samedi soir lors de la 11e journée de Liga, sur la pelouse du stade Santiago-Bernabeu, le Barça a infligé une claque énorme aux champions d'Espagne en titre du Real Madrid (0-4). Robert Lewandowski, par deux fois, Lamine Yamal et Raphinha ont été les bourreaux côté catalan, y allant tous de leur réalisation en deuxième période.

Titulaire en pointe de l'attaque madrilène, le capitaine des Bleus Kylian Mbappé n'a quasiment pas pesé sur le jeu de son équipe, se distinguant surtout par ses très nombreux hors-jeux (huit, un record personnel), le privant de deux buts justement refusés. Dimanche, la presse espagnole n'était pas tendre avec l'ancien joueur du PSG, à l'image du quotidien As, qui déclarait : "Son premier Clasico s'est terminé en cauchemar, Halloween est arrivé quelques jours plus tôt pour le Français".