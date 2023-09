Le PSG monte en régime, Max Verstappen dans l'histoire... Le récap sport du week-end

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité sportive ce week-end ? Franceinfo: sport vous offre une session rattrapage.

Le dernier week-end des vacances était idéal pour profiter d'une météo plus que clémente. Si vous n'avez pas suivi tout ce qu'il s'est passé sur la planète sport, franceinfo: sport vous résumé ce qu'il ne fallait surtout pas manquer.

Vainqueur à Lyon (4-1), le PSG semble avoir trouvé la bonne carburation. En Italie, sur les terres de Ferrari, c'est bien Max Verstappen qui est un peu plus entré dans l'histoire de la Formule 1 avec une dixième victoire consécutive, du jamais-vu. A New York, les Français font grise mine avec les éliminations des derniers engagés, Clara Burel et Arthur Rinderknech, au troisième tour.

Ligue 1 : le PSG dauphin avant la trêve

Après ses deux matchs nuls inauguraux, le PSG semble monter en régime. Après son succès probant contre Lens la semaine dernière, l'équipe de Luis Enrique a enregistré sa première victoire à l'extérieur (4-1), sur le terrain d'une faible équipe de Lyon. L'ouverture du score précoce de Kylian Mbappé sur pénalty n'a fait que fragiliser un édifice lyonnais qui n'avait pas besoin de ça pour s'enfoncer. Avec quatre buts encaissés en première période (dont un doublé de l'international français), les hommes de Laurent Blanc n'ont pas pu se donner le droit d'espérer.

Grâce à ce deuxième succès de rang, Paris se hisse en deuxième position de la Ligue 1, à deux longueurs du leader Monaco, à égalité avec l'OM, avant la trêve internationale.

F1 : Max Verstappen, le premier à remporter 10 Grands Prix de suite

Il continue de marquer de son empreinte sa discipline. En remportant la 74e édition du Grand Prix d'Italie, dimanche, à Monza, Max Verstappen a décroché un dixième succès consécutif, une première dans l'histoire de la Formule 1. Quelques jours après avoir égalé, chez lui à Zandvoort, Sebastian Vettel, il a cette fois effacé l'Allemand des tablettes avec son 47e succès en carrière, et creusé son avance en tête d'un championnat qui lui semble plus que jamais promis (+145).

Une fois n'est pas coutume, Max Verstappen est allé chercher la victoire de la deuxième position sur la grille, battu en qualifications par Carlos Sainz. Mais en course, rien n'a résisté au pilote néerlandais, qui a récupéré la tête au bout du 15e tour et a emmené sa Red Bull au drapeau à damier. "Jamais je n'aurais cru que c'était possible, c'est beaucoup de travail", a-t-il apprécié à propos de sa performance juste avant de monter sur le podium.

US Open : aucun Français en deuxième semaine pour le troisième Grand Chelem consécutif

C'est un cap qui continue d'échapper aux Français. Derniers engagés lors du troisième tour de l'US Open, Clara Burel et Arthur Rinderknech ont été battus à New York, samedi soir, respectivement face à Aryna Sabalenka (6-1, 6-1) et Andrey Rublev (3-6, 6-3, 6-1, 7-5). Avec ces éliminations, il n'y a déjà plus de Tricolores en lice en simple à Flushing Meadows avant le début de la fameuse deuxième semaine.

Une mauvaise tendance qui vire à l'habitude, puisque l'édition 2023 du tournoi new-yorkais est le troisième tournoi du Grand Chelem de suite sans aucun Français en deuxième semaine. Cette année, seule Caroline Garcia sauve le bilan, avec un huitième de finale à l'Open d'Australie. Pire, sur les onze derniers Majeurs, seuls deux Tricolores ont passé le troisième tour dans le tableau masculin (Gaël Monfils à l'Open d'Australie 2022 et Corentin Moutet à l'US Open 2022).