Le PSG miraculé, le relais hommes du biathlon titré, les Mondiaux de ski terminés… Ce qu'il faut retenir du week-end sport

Le week-end sportif a été riche entre le gros coup de chaud du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et la fin des Mondiaux de ski alpin et de biathlon.

Vous avez coupé pour la fin de semaine ? Pas de problème, nous sommes là pour votre piqûre de rappel. La Ligue 1 a offert un de ses matchs les plus fous de la saison, avec un Paris Saint-Germain revenu de très loin face à Lille. Au rayon des sports d'hiver, les skieurs et biathlètes tricolores ont connu des fortunes diverses lors de leurs championnats du monde respectifs. Franceinfo: sport vous résume tout ce qu'il ne fallait pas manquer de ce week-end de sport.

Football : le PSG sauvé par Messi et Mbappé, Neymar inquiète

Au bord de la crise de nerfs, le Paris Saint-Germain s'est donné un peu d'air. Le PSG a dominé Lille dans le choc de la 24e journée et au terme d'un match renversant (4-3). Cinq jours après leur défaite en huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, les hommes de Christophe Galtier pensaient avoir retrouvé la confiance en menant 2-0 après un quart d'heure de jeu.

Mais leur dimanche après-midi a viré au cauchemar, avec une prestation une nouvelle fois décevante, et une énième sortie sur blessure de Neymar, victime d'une entorse de la cheville et en attente d'examens complémentaires. Le club de la capitale s'en est remis au talent de Kylian Mbappé, seul à surnager durant cette rencontre avec un doublé, puis un coup franc direct dans les derniers instants de Lionel Messi pour arracher la victoire. Paris reste en tête du championnat, cinq points devant l'OM, vainqueur à Toulouse (2-3).

Biathlon : le relais hommes coiffe la Norvège et s'offre le titre mondial

Plutôt décevants depuis le début de la saison en Coupe du monde, les biathlètes français se sont repris de la plus belle manière possible en s'offrant le titre sur le relais hommes samedi. Antonin Guigonnat, Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet ont su braver des conditions météo difficiles pour devancer la Norvège d'un Johannes Boe qui espérait encore un grand chelem à Oberhof. Il se contentera de cinq sacres et sept médailles en autant de courses.

Boe restera comme le grand bonhomme de ces Mondiaux, une caste à laquelle Julia Simon peut aussi prétendre. La Française a ponctué sa quinzaine par une médaille de bronze dimanche sur la mass start, sa troisième breloque de la compétition après l'or sur la poursuite et le bronze en relais mixte. La France termine ces Mondiaux au troisième rang du tableau des médailles.

Ski alpin : les Mondiaux de Courchevel-Méribel se terminent avec deux médailles pour la France

Les championnats du monde en France se sont conclus dimanche, la fin d'un beau succès populaire et de deux semaines de spectacle. Les Bleus en sont restés aux deux médailles acquises en première semaine par Alexis Pinturault, avec une bonne dose de frustration pour Clément Noël, quatrième du slalom dimanche, à trois petits centièmes du podium. Le titre est revenu à Henrik Kristoffersen.

Ces Mondiaux resteront marqués par le doublé du génial Suisse Marco Odermatt chez les hommes en descente et en géant, ou encore sur les trois médailles de Mikaela Shiffrin (une en or, deux en argent). A noter également le renouveau du ski canadien, qui a décroché quatre médailles dont deux titres. Nos envoyés spéciaux Adrien Hemard-Dohain et Quentin Ramelet vous dressent le bilan.

Football : Christian Atsu retrouvé mort après le séisme en Turquie

On avait cru un temps que l'espoir serait de mise pour Christian Atsu, porté disparu après séisme dévastateur ayant eu lieu en Turquie et en Syrie. Samedi matin, le corps de l'international ghanéen a été retrouvé dans les décombres de son logement à Hatay. Le joueur du club de Hatayspor avait été déclaré retrouvé vivant quelques jours auparavant, une erreur de la fédération ghanéenne et de l'ambassade du Ghana en Turquie.

Atsu vivait dans une résidence de douze étages qui s'est effondrée lors du tremblement de terre, et de ses nombreuses répliques, qui ont fait plus de 40 000 victimes en Turquie et en Syrie.