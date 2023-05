Le doublé pour La Rochelle, Rybakina et Medvedev se signalent avant Roland-Garros, Armirail leader du Giro... Ce qu'il faut retenir du week-end sport

Du deuxième sacre rochelais en Champions Cup à celui de Daniil Medvedev au Masters 1000 de Rome, retour sur les principaux enseignements du week-end de sport.

Ce week-end, le rugby français a brillé sur la scène européenne. La Rochelle et Toulon ont été sacrés champions d'Europe, à Dublin, après deux démonstrations de force en finale de Champions et Challenge Cup. A Rome, Elena Rybakina et Daniil Medvedev ont pris date en remportant le dernier Masters 1000 sur terre battue à une semaine de Roland-Garros, alors que le Français Bruno Armirail a pris la tête du classement général du Giro.

Si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive de cette fin de semaine, Franceinfo : sport a sélectionné ce qu'il ne fallait pas manquer.

Rugby : La Rochelle conserve sa couronne, Toulon décroche sa première Challenge Cup

Les Rochelais sont passés par toutes les émotions pour décrocher leur deuxième coupe d'Europe. Pris à la gorge par le Leinster dès le coup d'envoi, ils ont gardé la tête froide pour refaire leur retard (27-26). Après un long combat dans le camp irlandais, l'essai de la victoire est finalement venu à huit minutes de la sirène, avant une fin de match irrespirable.

Avec ce deuxième titre de rang, les Maritimes, fêtés par des milliers de supporters à leur retour en France, assoient un peu plus leur nouvelle réputation de géant européen.

C'est un carton plein pour le rugby français. De son côté, Toulon s'est enfin adjugé sa première Challenge Cup, après quatre échecs en finale ces treize dernières saisons. Les coéquipiers de Mathieu Bastareaud, qui a annoncé sa retraite à l'issue du match, ont dominé les Glasgow Warriors sans trembler (43-19). Bilan : deux victoires tricolores, de très bon augure à quelques mois de la Coupe du monde.

Tennis : Rybakina et Medvedev en conquérants à Rome

A une semaine de Roland-Garros, Elena Rybakina et Daniil Medvedev, tous deux vainqueurs à Rome, ont prouvé qu'il fallait compter sur eux Porte d'Auteuil. Elena Rybakina, nouvelle 5e à la WTA, a remporté la finale, samedi 20 mai, face à l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, qui a abandonné, exténuée et touchée à la jambe gauche (6-4, 1-0).

Forte de ce nouveau titre, le cinquième de sa carrière, le deuxième en 2023, la Kazakhstanaise, finaliste du dernier Open d'Australie a encore franchi un cap ces derniers mois, gagnant en constance et en polyvalence.

Côté hommes, Daniil Medvedev a lui aussi marqué les esprits. Après un très bon parcours dans la capitale italienne, le Russe s'est imposé en finale en deux sets contre Holger Rune (7-5, 7-5). Nerveux, le Danois a cédé face aux assauts de son adversaire, et perdu une deuxième finale sur terre battue, après Monte-Carlo.

Medvedev remporte, lui, son premier titre sur la surface, peut-être au meilleur moment, alors que le tableau de Roland-Garros paraît ouvert. Grâce à cette victoire, il arrivera à Paris en tant que numéro 2 mondial.

Cyclisme : le Français Bruno Armirail en rose sur le Giro

Cocorico sur les routes du Giro. Pour la première fois depuis Laurent Jalabert en 1999, un coureur français mène le classement général du Tour d'Italie. Après une longue échappée lors de la 14e étape, samedi, Bruno Armirail (Groupama-FDJ) s'est emparé du maillot rose.

Arrivé à moins d'une minute du vainqueur, Nico Denz (Bora-Hansgrohe), il a repris plus de vingt minutes et les rênes du général à Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers). A 29 ans, c'est la première fois de sa carrière qu'il mène la danse sur un grand Tour.

Bruno Armirail endosse le maillot rose de leader du Giro pour la première fois, le 20 mai 2023, après la 14e étape. (LUCA BETTINI / AFP)

Avec sa nouvelle tunique sur les épaules, il a passé presque toute la 15e étape dans le groupe des favoris, dimanche, sur la route de Bergame. Pris dans une cassure dans les derniers kilomètres, il a perdu 33 secondes sur son dauphin gallois. Mais il entamera bien la troisième et dernière semaine en tant que leader, mardi, pour une minute et huit secondes.

Basket : Monaco s'offre un podium historique en Euroligue

Pour le premier Final Four de son histoire, Monaco est monté sur le podium. Les joueurs de Sasa Obradovic se sont imposés en petite finale contre Barcelone (78-66), dimanche. Appliqués en défense, ils ont maîtrisé sans trembler les Catalans, et leur 16e participation au Final Four.

De quoi effacer la déception de la défaite en demi-finales, vendredi, contre l'Olympiakos. Pourtant lancés par deux très bons premiers quarts-temps, les Monégasques avaient ensuite complètement coulé, et laissé échapper le rêve d'une première finale.

Finalement troisièmes, les joueurs du Rocher sont devenus les deuxièmes représentants français à accrocher un podium d'Euroligue, après Limoges (1990, 1993). Ils peuvent savourer le chemin parcouru, eux qui évoluaient encore en Nationale 1, soit la troisième division, il y a neuf ans.

Football : Manchester City et l'OL féminin seuls nouveaux champions en Europe

Alors qu'il n'y avait déjà plus de suspense en Italie et en Espagne, un nouveau champion européen a été officiellement sacré ce week-end. Manchester City a décroché un troisième titre de rang après la défaite de son dauphin, Arsenal, contre Nottingham Forest, samedi (0-1). Les Cityzens, qui comptaient encore 8 points de retard sur les Gunners début avril, ont fêté la nouvelle par une courte victoire contre Chelsea (1-0), dimanche, et un envahissement de la pelouse de l'Etihad Stadium.

Il reste encore du suspense en Bundesliga et en Ligue 1. Battu à domicile par Leipzig (3-1), le Bayern Munich (68 points), décuple champion en titre, s'est fait doubler par Dortmund (70 points), vainqueur à Augsbourg (3-0). Tout se jouera à la dernière journée.

De son côté, c'est comme si c'était fait pour le PSG, vainqueur à Auxerre dimanche (2-1), mais la victoire de Lens à Lorient (3-1), quelques heures plus tôt, a retardé la fête. Un seul scénario verrait le club de la capitale descendre de son trône, qu'il perde ses deux derniers matchs, pendant que le RCL gagne les deux siens tout en comblant un écart important à la différence de buts (Paris affiche une différence de buts de +50, Lens de +34).

A noter qu'en D1 Arkema, l'OL a validé son 16e titre de champion de France en s'imposant chez son dauphin et rival, le PSG, au Parc des Princes, dimanche soir (1-0), grâce à un but tardif de l'entrante Signe Bruun (88e).