La France déjà à la fête sur le Tour, Verstappen plus fort que Senna, l'appel au calme des Bleus… Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Le Grand départ du Tour de France a été l'événement le plus marquant du week-end, avec deux étapes spectaculaires au Pays basque espagnol.

Deux jours de course et déjà une victoire française. Il ne fallait pas attendre trop longtemps avant de se mettre au Tour de France cette année. Dimanche, Victor Lafay a surpris les favoris à Saint-Sébastien. Dans les autres sports, les Tricolores ont été moins à la fête, que ce soit sur le Grand Prix de F1 d'Autriche ou à l'Euro Espoirs de football.

Tour de France : première victoire tricolore avec Victor Lafay

Après le succès d'Adam Yates (UAE) juste devant son frère jumeau Simon (Jayco AlUla), lors de la première étape, Victor Lafay (Cofidis) a surpris le peloton des favoris, dimanche 2 juillet, et s'est octroyé la gagne à Saint-Sébastien, levant les bras pour la première fois sur le Tour. La veille, le Lyonnais de 27 ans s'était déjà illustré à Bilbao en étant le seul coureur capable de suivre Tadej Pogacar (UAE) et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), les deux derniers vainqueurs de la Grande Boucle, dans la côte de Pike.

Il offre ainsi à l'équipe Cofidis sa première victoire sur le Tour de France depuis 15 ans et le succès de Sylvain Chavanel, le 25 juillet 2008. Pour les autres têtes de gondole tricolores, le bilan est mitigé. Thibaut Pinot s'est hissé au pied du podium sur la première étape (4e), avant de craquer dans l'ascension de Jaizkibel dimanche (finissant à 2'25" du vainqueur). David Gaudu (12e à 22 secondes du leader) et Romain Bardet (15e à 43 secondes) sont placés au même titre que la majorité des favoris. En revanche, déception pour Julian Alaphilippe, qui n'a pesé sur aucune des deux premières étapes (25e, puis 33e).

F1 : Max Verstappen dépasse Ayrton Senna en Autriche

Il est un peu plus entré dans l’histoire de son sport. Max Verstappen a remporté le 42e Grand Prix de sa carrière en s’imposant en Autriche, dimanche. Il dépasse ainsi la légende Ayrton Senna et devient le cinquième pilote avec le plus de victoires dans la catégorie reine, à 25 ans. Pour atteindre ce total symbolique, il a une nouvelle fois écrasé la concurrence, comme il le fait depuis le début de la saison, avec sept succès avalés en neuf courses.

Il s'est également tenu loin des pénalités de limites de pistes, qui ont touché de nombreux pilotes même après le drapeau à damier, et bouleversé le classement de la course de la quatrième à la dernière place. Les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon ont ainsi chuté à la 10e et 14e place, et n'ont ramené qu'un petit point à l'écurie Alpine.

Football : fin de l’aventure pour les Bleuets à l'Euro

Encore une fois, ils ont échoué aux portes du dernier carré. Les Bleuets ont été battus (3-1) et éliminés de l’Euro Espoirs en quarts de finale, dimanche soir, par les Ukrainiens, emmenés par Mykhaylo Mudryk. Après un bon début de match et l’ouverture du score de Rayan Cherki, auteur de son deuxième but dans le tournoi, ils ont été punis par leurs propres erreurs. En face, leurs adversaires se sont montrés très réalistes, portés par un très bon Georgiy Sudakov, auteur d'un doublé.

La disette tricolore sur la scène européenne se poursuit. Comme en 2021, les joueurs de Sylvain Ripoll sont sortis en quarts de finale après avoir mené au score. Les Bleuets n’ont plus disputé de finale d’Euro depuis 2002, et leur dernier (et unique titre) remonte à 1988.

Football : les Bleus appellent au calme après la mort de Nahel

L'équipe de France a pris position. Après plusieurs nuits de violences consécutives à la mort du jeune Nahel à Nanterre, tué lors d'un contrôle de police, un collectif d’internationaux tricolores a partagé vendredi soir un message sur les réseaux sociaux pour tenter d'apaiser la situation. "Comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Nahel", commencent-ils, avant d’appeler au calme.

"La violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l’expriment", écrivent-ils. "Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d’épanouissement et de proximité", ajoutent-ils, avant de plaider en conclusion : "Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction."