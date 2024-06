La fin du rêve de Corentin Moutet, le Real sur le toit de l'Europe, les Bleus du rugby à 7 en or... Le récap sport du week-end

Des Français en or ce week-end : Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga ont remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid et les Bleus du rugby à 7 ont décroché le titre au tournoi final des World series.

Pour la 15e fois de son histoire, le Real Madrid s'est assis sur le toit de l'Europe, en remportant, samedi 1er juin, la Ligue des champions. Pour la première fois, l'équipe de France masculine de rugby à 7 a remporté le tournoi final des World series, à Madrid, dimanche 2 juin. Pour la huitième année consécutive, il n'y aura aucun Français en quarts de finale de Roland-Garros dans le tableau de simple masculin, après la défaite de Corentin Moutet contre Jannik Sinner. Voici les infos qu'il ne fallait pas manquer lors de ce week-end de sport.

Roland-Garros : l'épopée Moutet prend fin

Il a régalé le public de son jeu plein de variations et de ses services à la cuillère tout au long du tournoi, mais ça n'a pas suffi contre le numéro 2 mondial, Jannik Sinner. Dernier Français encore en lice dans le tournoi simple messieurs, Corentin Moutet, qualifié pour la première fois en deuxième semaine de Roland-Garros, s'est incliné en quatre sets (2-6, 6-3, 6-2, 6-1). Les derniers espoirs tricolores reposent sur Varvara Gracheva, qui dispute son huitième de finale contre Mirra Andreeva lundi.

Foot : le Real Madrid plus que jamais roi d'Europe

Et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne. Deux ans après son dernier titre européen, le champion d'Espagne a décroché sa 15e Ligue des champions en s'imposant en finale face au Borussia Dortmund (2-0), samedi soir, au stade de Wembley de Londres. Longtemps secoués par les Allemands, les Madrilènes ont été délivrés par deux buts dans les vingt dernières minutes de Dani Carvajal, l'enfant du club, et Vinicius, l'une des superstars de la saison. De retour au sommet de l'Europe, le Real, qui n'a plus connu la défaite en finale de C1 depuis 1981, a désormais remporté six des onze dernières finales de Ligue des champions.

Foot : Saint-Etienne retrouve la Ligue 1

La fin du purgatoire. Deux ans après leur descente en Ligue 2, les Verts retrouveront l'élite la saison prochaine, grâce à leur match nul arraché à Metz, dimanche (2-2 a.p.). Menés 2-1 après 90 minutes au stade Saint-Symphorien, le score sur lequel ils avaient remporté le barrage aller, les Stéphanois ont fait la différence en prolongation grâce à un but d'Ibrahima Wadji à la 117e minute. Les Messins, qui avaient fini 16es de Ligue 1, sont relégués en Ligue 2 pour la septième fois au XXIe siècle.

Rugby à 7 : les Bleus remportent la finale du circuit mondial

De bon augure à moins de deux mois des Jeux olympiques. Dimanche, à Madrid, les joueurs de l'équipe de France de rugby à 7 ont remporté le tournoi final des World series, qui rassemblait les huit meilleures nations du monde, en battant l'Argentine en finale (19-5). Décisif pour qualifier les Bleus dans le dernier carré, Antoine Dupont a délivré une passe décisive au capitaine Paulin Riva en finale, après un magnifique raffut. L'équipe de France féminine s'est, elle, inclinée en finale contre l'Australie (26-7) et doit se contenter de la médaille d'argent.

Cyclisme : Mads Pedersen en jaune avant les premières difficultés sur le Dauphiné

Une étape inaugurale qui avait tout d'une promenade dominicale. Le Critérium du Dauphiné s'est élancé de Saint-Pourçain-sur-Sioule sur les routes plates de l'Allier, qui ont vu Mads Pedersen (Lidl-Trek) triompher dimanche. Le Danois s'est imposé au sprint devant Sam Bennett (Decathlon-AG2R La Mondiale) et Hugo Page (Intermarché-Wanty), et portera le maillot jaune sur la deuxième étape. Lundi, les prétendants au classement général auront une première opportunité de se départager à l'arrivée au col de la Loge (Loire), après avoir déjà franchi quelques difficultés.