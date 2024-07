L'Espagne rouge de plaisir, Pogacar jaune flamboyant, Alcaraz vert triomphant… Le récap sport du week-end

Retour sur un dense week-end de sport, avec la fin de l'Euro de football et de Wimbledon, et la double démonstration de Tadej Pogacar sur le Tour de France.

L'actualité sportive était riche ce week-end et elle a surtout souri aux sportifs espagnols. En quelques heures, Carlos Alcaraz s'est imposé en finale de Wimbledon, puis la Roja a remporté l'Euro de football, dimanche 14 juillet. De son côté, Tadej Pogacar a éclaboussé de son talent les routes du Tour de France, écrasant le week-end pyrenéen. Enfin, l'actualité extrasportive du XV de France a éclipsé la défaite contre l'Argentine.

Euro 2024 : l'Espagne reine d'Europe

Ils ont été cohérents jusqu'au bout. Les joueurs de Luis de la Fuente ont dominé l'Angleterre (2-1) au stade olympique de Berlin, dimanche soir. Après une première période pauvre en occasions, tout s'est décanté au retour des vestiaires. Comme un symbole, les deux jeunes ailiers Nico Williams et Lamine Yamal, révélations du tournoi, ont donné l'avantage à la Roja, en étant respectivement buteur et passeur sur l'ouverture du score (47e).

L'Angleterre est revenue contre le cours du jeu grâce à une frappe venue d'ailleurs de l'entrant Cole Palmer (73e), mais la machine espagnole en avait encore sous le capot. Mikel Oyarzabal a redonné l'avantage à son équipe en toute fin de match en coupant un centre au sol de Marc Cucurella (86e). De quoi permettre aux Espagnols de remporter le quatrième Euro de leur histoire, un record.

Tour de France : Pogacar seul au monde

Doublé pour Tadej Pogacar dans les Pyrénées. Que ce soit samedi au Pla d'Adet ou dimanche sur le plateau de Beille, le Slovène n'a laissé aucune chance à la concurrence pour finalement s'imposer en solitaire : ses 13e et 14e victoires d'étape sur le Tour de France. Déjà aux commandes du classement général, le leader d'UAE a accru son avance durant la fin de cette deuxième semaine de la Grande Boucle, reléguant le double tenant du titre, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), à 3'09" et le maillot blanc, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), à 5'19". Côté français, après un excellent début de Tour ponctué de trois victoires d'étape pour Romain Bardet, Kevin Vauquelin et Anthony Turgis, le week-end pyrénéen a été plus compliqué.

Wimbledon : Alcaraz bisse contre Djokovic, deuxième majeur pour Krejcikova

Il n'y a pas eu de débat entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic en finale de Wimbledon. Dans un remake de celle de 2023, le jeune Espagnol a dominé sans forcer son aîné en trois sets (6-2, 6-2, 7-6 [7-4]), en 2h27 de match. En conservant son titre, le numéro 3 mondial s'offre son quatrième titre du Grand Chelem à seulement 21 ans. Dans le tableau féminin, c'est Barbora Krejcikova qui a tiré son épingle du jeu, trois ans après avoir décroché son premier sacre en Grand Chelem à Roland-Garros. La Tchèque a dominé en finale l'Italienne Jasmine Paolini (6-2, 2-6, 6-4), qui s'était inclinée au même stade un mois plus tôt sur la terre battue parisienne.

XV de France : le scandale Jegou-Auradou accapare les esprits

Il était temps que la tournée sud-américaine de l'équipe de France de rugby prenne fin. Les Bleus ont terminé par une défaite, samedi, contre l'Argentine (33-25), après avoir remporté la première manche une semaine plus tôt. Mais le jeu n'a eu qu'une importance très relative pour conclure une semaine "très compliquée" comme l'a évoqué le capitaine Baptiste Serin après le match. Oscar Jegou et Hugo Auradou ont été inculpés pour "viol aggravé en réunion" vendredi et risquent entre huit et vingt ans de prison. Auparavant, Melvyn Jaminet avait été prié de faire ses valises et de rentrer en France après avoir proféré des mots racistes sur les réseaux sociaux.