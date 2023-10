L'adversaire du XV de France révélé, le dernier virage de Thibaut Pinot, le sacre précoce de Max Verstappen... Le récap sport du week-end

En Ligue 1, le PSG a dominé Rennes (3-1), alors que l'Olympique lyonnais n'a toujours pas remporté le moindre match en huit journées.

La démonstration du XV irlandais face à l'Ecosse, le succès du Paris Saint-Germain à Rennes, la grande fête à Paris lors de la journée paralympique, la dernière course de Thibaut Pinot, le troisième sacre consécutif de Max Verstappen et le record du monde du marathon... Ce week-end a été riche en actualité sportive. Si vous avez manqué tout cela, Franceinfo: sport vous offre une séance de rattrapage.

Coupe du monde de rugby : France-Afrique du Sud en quarts

Après une démonstration contre l'Italie (60-7) synonyme de première place du groupe, vendredi soir, le XV de France attendait l'identité de son adversaire en quarts de finale de la Coupe du monde. Le suspense a pris fin samedi soir, avec le facile succès de l'Irlande contre l'Ecosse (36-14). Le XV du Trèfle a verrouillé la première place et éliminé le XV du Chardon.

C'est donc l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, qui se dressera sur la route des Bleus. Les Springboks pourront compter sur Handré Pollard, grand artisan du titre en 2019, lui l'appelé de dernière minute venu remplacer le talonneur Malcolm Marx, blessé à l'entraînement. En novembre dernier, à Marseille, les hommes de Fabien Galthié étaient sortis vainqueurs d'un rude combat (30-26). Bis repetita dimanche soir (21 heures) au Stade de France ?

Cyclisme : Thibaut Pinot a pris sa retraite

C'est une page de l'histoire du cyclisme tricolore qui se tourne. Samedi, Thibaut Pinot a pris le départ de sa dernière course. S'il n'a pas pesé sur le scénario du Tour de Lombardie, remporté par Tadej Pogacar (UAE), l'essentiel était ailleurs pour le Franc-comtois, qui a eu droit à une fête exceptionnelle en son honneur. Sa 37e place d'une course qu'il avait remportée en 2018 restera anecdotique. L'ambiance de folie sur le bord de la route pour célébrer ses derniers coups de pédale beaucoup moins.

En 14 saisons chez la Groupama-FDJ, Thibaut Pinot a connu succès de prestige et terribles déceptions. S'il n'a jamais réussi à remporter un Grand Tour, le Franc-comtois a souvent brillé par son panache et quitte le peloton avec un palmarès non négligeable : des victoires d'étapes sur les trois Grands Tours (Tour de France, Giro et Vuelta) et un Monument (le Tour de Lombardie 2018).

F1 : troisième couronne mondiale pour Max Verstappen

La question n'était pas de savoir qui allait être champion du monde, mais quand Max Verstappen serait officiellement titré. Le Néerlandais de l'écurie Red Bull n'a pas fait durer le suspense, en remportant une troisième couronne consécutive dès la course sprint du Grand Prix du Qatar. Sur le circuit de Lusail, "Mad Max" a profité de la sortie de piste de son dernier rival, son coéquipier Sergio Perez pour s'assurer un nouveau sacre.

Deuxième de cette course sprint, remportée par Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen a ensuite rectifié le tir en s'imposant lors du Grand Prix, dimanche. Un 14e succès en 17 courses cette année. Son record de l'an passé (15 victoires) est tout proche. Le désormais triple champion du monde a devancé les deux McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris. Les Français d'Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly, terminent respectivement 7e et 12e.

Football : Paris se relance, Lyon piétine

Après la claque reçue à Newcastle en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'est bien repris sur la pelouse de Rennes (3-1), en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Vitinha, Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani ont permis à la formation de Luis Enrique de repartir de l'avant, et de monter sur le podium du championnat, derrière Monaco et Nice.

Plus tôt dans la journée, l'Olympique de Marseille a facilement disposé du Havre (3-0) pour rester au contact des places européennes. En revanche, le calvaire continue pour Lyon, 17e de L1 et toujours sans victoire, après avoir été tenu en échec par Lorient (3-3) alors que le club rhodanien menait 3-1. De son côté, l'AS Monaco garde la place de leader après sa victoire à Reims (3-1), samedi.

Marathon : Kelvin Kiptum pulvérise le record du monde

Kelvin Kiptum avait remporté les deux premiers marathons qu'il avait disputés. Dimanche, à Chicago, le Kényan a fait encore mieux lors de sa troisième course sur la distance. En plus de la victoire, le favori du rendez-vous américain s'est offert le luxe de s'emparer du record du monde en 2h00'35", effaçant la marque de son compatriote Eliud Kipchoge (2h01'09'' à Berlin en 2022). Kiptum est ainsi devenu le premier homme à passer sous la barre des deux heures et une minute.