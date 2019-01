Katelyn Ohashi : l'incroyable prestation de cette jeune gymnaste américaine en vidéo

La vidéo de la jeune gymnaste américaine a été visionnée près de 50 millions de fois à travers le monde. Katelyn Ohashi y affiche toujours un large sourire avant de s'élancer. Dans un programme de gymnastique au sol, où la moindre erreur peut coûter la victoire, la jeune femme a enchaîné les figures techniques, avec une confiance irrésistible. La gymnaste de 21 ans a réussi à emporter avec elle toute la salle des championnats universitaires américains.

Une revanche pour cet ancien espoir olympique

1 min 30 de prestation sur les airs de Tina Turner et Michael Jackson, à en rester bouche bée. Ébahi, à la fin, le jury s'est levé en lui décernant la note maximale. "Le sol, c'est la discipline où je peux vraiment m'exprimer. C'est comme si c'était une fête, un jeu pour moi. Ça montre le côté amusant de la gymnastique qui a bien souvent été verrouillée", explique Katelyn Ohashi. Sa performance très médiatique a, qui plus est, un parfum de revanche pour cet ancien espoir olympique de la gymnastique américaine. Katelyn Ohashi s’est par le passé blessée. Une opération à l'épaule et des douleurs au dos l'ont un temps éloigné des tapis et des agrès et de cette pression constante.

