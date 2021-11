Karaté : trois mois après l'or olympique, Steven Da Costa se qualifie pour la finale des Mondiaux

Trois mois après avoir été sacré champion olympique à Tokyo, le Français Steven Da Costa s'est hissé en finale des championnats du monde de karaté chez les -67 kg, mercredi 17 novembre à Dubaï. Le combattant français a remporté successivement cinq combats mercredi pour se faire une place en finale, en éliminant notamment le champion d'Europe en titre, le Grec Dionysios Xenos en quart de finale.

Un adversaire coriace en finale

Pour l'or mondial, l'athlète de 24 ans affrontera samedi le Macédonien Emil Pavlov, champion d'Europe en 2018 et médaillé de bronze aux championnats d'Europe 2019. Un combat qui s'annonce serré entre les deux hommes. Steven Da Costa pourrait, en cas de victoire, réaliser un doublé Jeux olympiques-championnats du monde historique et entrer un peu plus dans les livres d'histoire.

Da Costa, champion du monde 2018 et double champion d'Europe (2016 et 2019), est réputé pour utiliser beaucoup ses jambes dans ses combats, ce qu'il a encore montré en demi-finale en appliquant un "ura mawashi" (coup de pied circulaire) pour se défaire de Soichiro Nakano, alors qu'il était mené 2-0. Malheuresement, il sera impossible pour lui de défendre son titre olympique à Paris dans trois ans, puisque le karaté ne figure pas au programme définitif des Jeux olympiques de 2024.