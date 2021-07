DIRECT. Judo aux JO 2021 : Romane Dicko en quête d'or olympique, Teddy Riner vise le bronze en guise de consolation

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #JUDO

: Laurent Calleja, le coach personnel de Teddy Riner, réagit à l'élimination de son poulain dès les quarts de finale du tournoi olympique des +100 kg.









: Bonjour à vous ! C'est une particularité du judo. Les perdants des quarts de finale disputent un combat de repêchage, avant d'affronter l'un des deux perdants des demi-finale. En conséquence, deux médailles de bronze sont distribuées dans chaque catégorie.

: Comment peut on encore prétendre à la médaille de bronze après avoir perdu les quarts de finale ? Merci de votre éclairage.

: Teddy Riner ne lâche rien. Après sa défaite, forcément difficile à avaler, il vise le bronze !

: Si vous venez de vous réveiller, voici la vidéo de la terrible défaite de Teddy Riner lors des quarts de finale de judo. On croise les doigts pour une possible médaille de bronze !









: Teddy Riner affrontera cet après-midi le Brésilien Rafael Silva. En cas de victoire, il tentera ensuite de décrocher la médaille de bronze contre l'un des perdants des demi-finales.

: "Je suis triste. C'est un dur combat. Il fait une petite erreur et cela marque contre lui. C'est vraiment dommage. C'est un immense champion. Il a été blessé, il est revenu. On est triste, mais maintenant, on n'est pas complètement K.O."



Il y a beaucoup de déception après l'élimination de Teddy Riner en quarts de finale. "J'espère qu'on va aller chercher la médaille de bronze", a réagi sur franceinfo Stéphane Nomis, président de la Fédération française de judo.

: "J'espère qu'il va réussir à se remobiliser pour aller chercher une médaille. Quand on est un grand champion comme ça, aller chercher le bronze ce n'est pas évident. Cela serait une quatrième médaille olympique pour lui".



Lucie Décosse, championne olympique de judo à Londres en 2012, a réagi sur franceinfo à l'élimination de Teddy Riner. "C'est le judo. Il suffit d'une action pour perdre."



: Il n'y avait pas que Teddy Riner en lice ce matin. La judokate française Romane Dicko s'est qualifiée pour les demi-finales des +78 kg et aura donc dans l'après-midi un combat pour une médaille. En demi-finale, la Française affrontera la Cubaine Idalys Ortiz, championne olympique en 2012, médaillée d'argent à Rio en 2016 et de bronze à Pékin en 2008.







: En février dernier, Teddy Riner s'était grièvement blessé au genou lors d’un combat d’entraînement (randori) au Maroc. Il s'était déchiré un ligament croisé postérieur aux deux tiers. Le Français avait ensuite dû observer deux mois de repos. Il assurait depuis être revenu au top de sa forme mais Tamerlan Bashaev a parfaitement joué le coup. Le Russe n'a pas volé sa victoire.







: Teddy Riner s'est incliné face au Russe Tamerlan Bashaev dans le golden score (temps additionnel). Ce dernier est parvenu à contrer le Français avec sumi-otoshi (technique de projection) et à obtenir un waza-ari victorieux. Le Français n'a guère traîné sur le tatami après le combat.







: Teddy Riner avait pourtant bien débuté son tournoi face à l'Autrichien Stephan Hegyi, sur ippon, et face à l'Israélien Or Sasson, sur waza-ari (en photo). Le Français peut encore décrocher le bronze, mais la déception doit être immense.







: Enorme désillusion pour Teddy Riner, qui visait une troisième médaille d'or olympique consécutive lors des JO. Il avait également l'objectif de devenir le premier judoka à réaliser cette performance chez les lourds. Le Japonais Tadahiro Nomura reste donc la légende, avec une passe de trois chez les légers (1996, 2000 et 2004).

: #JO Le Français Teddy Riner est éliminé en quarts de finale des JO.

: Et c'est parti pour un golden score, encore un. C'est une vraie épidémie durant ces JO. Le Français va tenter d'emporter la décision dans le temps additionnel.

: Deuxième pénalité pour le Russe ! Le Français commence à prendre l'ascendant sur son rival, en parvenant davantage à saisir le judogi de son rival. Le Russe est dans le dur et il semble tout proche de l'élimination avec une troisième pénalité. Plus que trente secondes dans le temps réglementaire.

: Shido (pénalité) pour les deux judokas, qui semblent se craindre dans le début du combat. L'opposition est très fermée pour le moment.

: Tamerlan Bashaev a un profil assez étonnant en raison de sa petite taille (1,74m). Mais le Russe est très très difficile à bouger, comme en témoigne sa première place mondiale. Il a également la particularité d’être ambidextre, et peut donc alterner les saisies de la main gauche et de la main droite.

: Bonjour à toutes et à tous ! Nous prenons un peu d'avance ce matin pour suivre le quart de finale de Teddy Riner face au Russe Tamerlan Bashaev, chez les plus de 100kg. C'est parti !