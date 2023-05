Mondiaux de judo 2023 : Amandine Buchard (-52 kg) et Walide Khyar (-66 kg) médaillés de bronze à Doha

Les Français ont offert deux médailles supplémentaires à la délégation française, lundi, aux Mondiaux de Doha.

Deuxième et troisième médailles pour le contingent français à Doha. Amandine Buchard a remporté son combat pour le bronze en -52 kg, lundi 8 mai, aux Mondiaux de Doha. Elle a dominé la Hongroise Reka Pupp, 3e mondiale, pour aller chercher la quatrième médaille mondiale de sa carrière. Moins d'une heure plus tard, Walide Khyar a, lui, décroché la première breloque de sa carrière dans un championnat du monde, après cinq participations.

Après un combat serré, Amandine Buchard a fini par trouver la faille, à quelques secondes du bout du compte à rebours, sur un très beau waza-ari. Emue par sa victoire, après la déception de l'élimination en quarts de finale plus tôt dans la journée contre la championne olympique japonaise Uta Abe, elle a laissé échapper quelques larmes sur le tatamis.

Quatrième médaille de bronze

"Ça a été difficile pour moi de me reconcentrer après mon quart, ce sont toujours des matchs qui demandent beaucoup d'énergie, physiquement et psychologiquement pour rester lucide et faire le travail", a-t-elle réagi au micro de La chaîne L'Équipe. Sortie vainqueure de son repêchage contre la Sud-coréenne Seyun Jang mais pas satisfaite, la Française s'est remobilisée pour décrocher la médaille. "J'ai trouvé les ressources pour aller chercher le bronze", s'est-elle félicitée.

Déjà médaillée d'argent dans la catégorie aux Jeux olympiques de Tokyo, la native de Noisy-le-Sec décroche au Qatar sa quatrième breloque mondiale, toutes en bronze, après 2014, 2018 et 2022.

Egalement engagé dans le combat pour le bronze, en -66 kg, Walide Khyar s'est imposé face au Sud-corréen An Baul. Il a pris l'avantage en début de combat sur un waza-ari avant de gérer les attaques de son adversaire, et d'exploser de joie au bout du chronomètre.

Eliminé en demi-finale par Hifumi Abe, champion olympique à Tokyo, le Français de 27 ans a savouré le fait d'être allé chercher une première médaille mondiale : "J’ai énormément travaillé, je pense que je la mérite", a-t-il déclaré au micro de La chaîne l'Equipe. "J’ai pas réussi à faire la médaille en -60 kg, c’était hors de question que je rentre sans la médaille !"