Judo : Shirine Boukli, Luka Mkheidze et Faïza Mokdar sacrés lors de la première journée du Tournoi de Paris

Les trois judokas français se sont imposés dans leurs catégories respectives et ont parfaitement lancé les Bleus. Sarah-Léonie Cysique a même ajouté une médaille de bronze pour faire bonne mesure.

À quelques mois des Jeux olympiques, la France a tâté le tatami à l'occasion du Tournoi de Paris. Et elle a déjà marqué les esprits, vendredi 2 février, en décrochant trois finales et trois médailles d'or grâce à Shirine Boukli en moins de 48kg, Lucas Mkheidze (-60kg) et Faïza Mokdar (-57kg). Le Grand Chelem parisien, dont c'était la première journée, ne pouvait pas mieux commencer. Le tournoi se poursuit jusqu'à dimanche.

Boukli, triple championne d'Europe des -48kg et qui fait partie à 25 ans des dix judokas français déjà sélectionnés pour les JO, a immobilisé en finale la Japonaise Wakana Koga. La n°4 mondiale avait déjà dominé Koga, 7e mondiale, en quart de finale des Championnats du monde, l'an dernier à Doha.

Éliminée dès son entrée en lice aux JO de Tokyo, Boukli s'est relancée en remportant depuis une médaille mondiale, en argent, et un troisième titre européen début novembre à Montpellier.

Carton plein en finale

Quelques minutes plus tard, son compatriote Luka Mkheidze a suivi sa trace victorieuse en disposant, en finale des moins de 60kg, du Sud-Coréen Harim Lee, 4e mondial. Très accroché et âpre, le combat a basculé en faveur du Tricolore, vainqueur après trois pénalités infligées à son adversaire. Jamais paniqué, le champion d'Europe en titre et médaillé de bronze à Tokyo a parfaitement géré son combat face à un opposant pourtant extrêmement fuyant.

Comme Shirine Boukli, Mkheidze, 28 ans, signe un coup de maître en s'imposant dès sa première participation au Tournoi de Paris.

Pour conclure cette entame quasi parfaite, les Françaises ont décroché deux nouvelles médailles en moins de 57kg. D'abord le bronze par Sarah-Léonie Cysique, intraitable face à la Serbe Marica Perisic, puis l'or par l'incroyable Faïza Mokdar. À 22 ans, celle qui n'est classée que 71e mondiale, a avalé d'un ippon en à peine 40 secondes la Canadienne Christa Deguchi, numéro 1 mondiale et double championne du monde en titre. Et pris rendez-vous avec la même ville, dans quelques mois.