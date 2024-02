Judo : Clarisse Agbegnenou décroche l'or pour la deuxième journée du Tournoi de Paris, Marie-Eve Gahié en argent, Margaux Pinot en bronze

Championne olympique en titre en -63 kg, Clarisse Agbegnenou s'est imposée, samedi, dans la capitale en disposant de la Croate Katarina Kristo. Chez les -70 kg, Marie-Eve Gahié et Margaux Pinot ont remporté l'argent et le bronze.

Quatre médailles vendredi, trois samedi... Les judoka(te)s français(es) sont à la fête ce week-end à l'Accor Arena pour l'annuel Tournoi de Paris, qui rassemble les meilleurs spécialistes mondiaux dans la capitale. Après les médailles d'or glanées par Shirine Boukli, Luka Mkheidze et Faïza Mokdar vendredi, c'est l'incontournable Clarisse Agbegnenou qui est venue remporter un nouveau sacre, samedi 3 février. Pour compléter le tout, Marie-Eve Gahié et Margaux Pinot sont également parvenues à accrocher deux médailles, en argent et en bronze.

Agbegnenou rejoint Décosse et ses sept sacres à Paris

À regarder de plus près la journée de la championne olympique en titre chez les -63 kg, tout n'a pas été simple pour Clarisse Agbegnenou. Facile pour son premier combat contre l'Allemande Agatha Schmidt, la sextuple championne du monde a eu besoin de près de neuf minutes dans le golden score pour faire tomber la Japonaise Megumi Horikawa, championne du monde 2022, lors de son deuxième duel. Celle-ci écopait d'une troisième pénalité pour manque de combativité et permettait à la Française de poursuivre sa route vers le titre.

Son quart de finale parfaitement maîtrisé face à la Cubaine Maylin Del Toro Carvajal laissait présager du meilleur, puis la Néerlandaise Joanne van Lieshout poussait de nouveau la Tricolore au golden score, pendant presque quatre minutes. Mais il en fallait plus pour faire vaciller "Gnougnou", qui prenait le dessus et s'offrait sa première finale dans le tournoi après quatre ans d'absence.

Opposée à la Croate Katarina Kristo, qui allait chercher très bas dans les jambes, Clarisse Agbegnenou tenait bon malgré les pénalités et s'imposait finalement après deux minutes dans le golden score. Au mental, elle rejoint Lucie Décosse au rang des judokates les plus titrées dans la compétition et frappe un premier grand coup à Paris, à moins de six mois des Jeux olympiques.

𝐋𝐀 𝟕𝐄̀𝐌𝐄 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐂𝐋𝐀𝐑𝐈𝐒𝐒𝐄 ! 🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇



Quatre ans après sa dernière participation au Paris Grand Slam, Clarisse Agbegnenou signe un retour en or et rejoint Lucie Décosse en nombre de victoires ! 🤯🌟



Félicitations Clarisse ! 👏#ParisGrandSlam2024 #JudoParis pic.twitter.com/b9GEMvnbFp — France Judo (@francejudo) February 3, 2024

Gahié et Pinot se contentent du podium

Chez les -70 kg, autre catégorie particulièrement scrutée avec de bonnes chances de médailles côté français, Marie-Eve Gahié et Margaux Pinot n'ont pas déçu, et l'or n'était pas si loin.

Battue au bout du suspense par la championne du monde 2021 et 2022 Barbara Matic, Margaux Pinot a cravaché pour se hisser en finale pour la médaille de bronze. Menée au score par la jeune Portugaise Tais Pina (19 ans), la championne olympique par équipes à Tokyo parvenait à inverser la tendance, l'emportant sur un ippon parfaitement distribué.

Quelques instants plus tard, Marie-Eve Gahié prenait la relève en finale, avec le souhait de décrocher son premier titre dans ce tournoi à domicile. Mais c'était sans compter le contre parfait de l'Allemande Miriam Butkereit, qui a mis fin au rêve de la championne d'Europe en titre.